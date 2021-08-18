美國撤軍，阿富汗一夕變天由「塔利班」掌權，至於美國總統拜登為何陷入阿富汗風暴？美國情報機構又為什麼失靈？資深媒體人陳文茜指出，曾有一份機密報告提出警告，但並沒有受到美國中情局（CIA）及其他主要情報機構的重視，包括白宮，而拜登也選擇相信樂觀的意見。

陳文茜今（18）日在臉書表示，根據美國其中一個非最高機構的情報組織今年夏天的機密評估，塔利班接管阿富汗的前景已日益嚴峻，並警告阿富汗軍隊將迅速崩潰。現在證明他們完全正確，但這份情報評估當初並未受到白宮、CIA及其他主要情報機構的重視，反而採取樂觀態度面對美國撤軍的未來，甚至表示阿富汗政府可以先自行對抗塔利班政權，美國可以從容撤僑、撤軍並且有計劃的帶走若干因人道因素協助美軍作戰的阿富汗人。

圖為塔利班成員攻入阿富汗首都喀布爾後，在哨站守衛。（路透）

陳文茜接著指出，不幸的是，拜登選擇相信樂觀的意見，忽略了這份珍貴而且細膩的報告，這使拜登如今聲望重創，且危及他對美國建設、疫情、氣候變遷等一系列主張。

根據紐約時報掌握到的消息，陳文茜轉述，7月時，即使情勢已更悲觀，加上該情報單位再度質疑阿富汗安全部隊會抵抗，以及阿富汗政府能否在喀布爾堅守陣地，拜登仍在7月8日表示，阿富汗政府不太可能倒台，不會出現美國人混亂撤離的狀況。

陳文茜的文中也提到，另有知情人士透露，7月份的一份情資報告也提出，當時已有數十個阿富汗地區淪陷，塔利班武裝分子正在圍攻幾個主要大城市，再度指出喀布爾面臨越來越大的風險。這份情報也向美國國會提供，不過美國白宮的關鍵決定早在 7月前已做出，「阿富汗政府可以堅持長達兩年之久，這將為有序撤離留下充足的時間。」而面對阿富汗軍隊崩潰的明確證據，美國官員已開始在內部相互指責，但要數週或數月的時間，才能更全面了解是什麼導致拜登政府決策過程一路失誤。