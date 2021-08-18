8月上旬受颱風外圍環流及西南氣流影響，中南部豪雨成災，農損慘重，民眾黨立委高虹安不久前質疑，前瞻預算8年編列8800億，但是水環境建設經費大多用在親水與環境美化，治水與提高防洪標準卻不足，農委會主委陳吉仲今天於節目上指出，很多地區在前瞻計畫至水下已無淹水，「立委如果關心，可以去現場看」。

農委會主委陳吉仲受邀於網路節目《新聞不芹菜》分享本次農損補助政策，以及前瞻水環境建設計劃實效等相關Q＆A。

主持人黃光芹問到，民眾黨立委高虹安質疑，前瞻計畫水環境金費中，治水防災經費不足一半，大多是親水工程，並沒有實際達到防洪排水功效，主委怎麼回應？

陳吉仲指出，只要看這次的累積降雨量，把前瞻計畫前後造成的水災拿來模擬對照，就知道哪裡有沒有淹水了，這次很多地方淹水情況都大為改善，甚至也都沒有淹水了，委員如果關心，也想要知道成效，可以到現場多看看。

陳吉仲說，自己研究氣候變遷近30年，2000年到2010年，每年農業部門損失約50多億，現在每年高達123億，未來只會更多，今年5月前是大旱，之後馬上豪雨成災，作物根本受不了，糧食安全也會出問題，因此要研擬調適作法，例如透過加強型溫網室、農業保險等降低衝擊和損失，但還是要回到根本之道，即減碳和淨零排放。

談到災損後的天然災害現金補助，昨(17)日台南市農業局已預撥災損救助金至各公所，將在最快時間內撥款到受災農民手上作復耕使用，陳吉仲強調，以前從速、從寬、從簡都沒有像這次那麼快，10天就拿到了。