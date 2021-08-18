指揮中心公布國人最常前往旅遊國家入境規定 。（圖／指揮中心提供）

國人在台施打高端疫苗到底能不能出國？衛福部長陳時中今天要民眾「免驚」，因為全世界大多數國家都沒有規定要持有疫苗接種證明才能入境，僅有少數國家如沙烏地阿拉伯要求須強制提供疫苗接種紀錄，但只要是出發國承認的疫苗，都可入境。

陳時中表示，外交部近日統計出許多國人經常出國旅遊的國家，分析各國入境的規定，其中因為疫情的關係，大多數國家仍採鎖國政策，禁止一般外國旅客入境，僅開放外交公務、特殊事由及緊急人道協助，包含加拿大、日本、韓國、印尼、印度、越南、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、以色列及阿根廷。

至於強烈要求入境要檢附疫苗接種紀錄的國家為沙烏地阿拉伯，持出發國承認之疫苗接種紀錄可免隔離，若只有檢驗陰性證明仍須隔離。

陳時中說，除上述國家有特殊規定外，其餘國家都沒有特別規定一定要有疫苗接種紀錄，入境後才准免隔離，例如奧地利、土耳其，只要持有陰性證明、疫苗接種紀錄、康復證明任一文件均不用隔離；德國、法國、荷蘭及瑞士，則是採陰性證明、疫苗接種二擇一。

就連國人最常往返的美國，也只要陰性證明或康復證明；捷克、英國、巴西、新加坡則只需要附陰性報告。