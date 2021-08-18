全國高中職以下將於9月1日開學，基隆市今天宣布相關防疫指引，規範有別於中央，學校只要有1人確診，全校停課14天，若2間學校出現確診者，將舉行緊急應變會議，研議是否讓全市停課，市長林右昌表示，這項決策並非逆時中，主要考量家長感到驚慌，引發教師授課困擾。

基隆市政府今天上午邀請全市校園長舉行校園防疫整備會議，林右昌指出，除了依照中央防疫指引外，基隆還有3點嚴謹作法，第一全市所有校園場域仍封閉，不對外開放；第二學校若有肢體碰撞的課程，一律暫緩授課，包括游泳課、籃球課，或是需要拿下口罩進行的活動等。

第三，基隆各級學校只要有1例確診，全校停班14天，並同步啟動停課不停學應變計畫，改採線上教學，繼續為孩子授課，林右昌說，目前中央指令是1校2名確診者才會實施停課措施，但市府考量到家長擔心，主動採取請假方式，造成老師教學困擾，他強調，這項決策並非逆時中。

林右昌進一步提及，若2間以上學校有確診案例，將舉行緊急應變會議，針對疫情狀況進行評估，是否要全市停課，至於補教業也採取相同措施。另外，市府7月中旬為高中職以下教職員接種疫苗，12日也為新進及代課老師施打，目前總計已有5460人注射疫苗，覆蓋率達96％。

至於沒有施打疫苗或接種未達14天者，於首次授課前，須有3天內快篩或核酸檢驗陰性證明，才能進入校園。