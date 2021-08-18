三星鄉產官學合作推出的「三星鄉百年紀念米糠酒」，奪下國際 評比大賽雙金獎。（胡健森攝）

原本沒有什麼利用及經濟價值的米糠，經過研究之後，變成了釀製烈酒的絕佳材料，位於宜蘭縣三星鄉的耕莘健康管理專科學校將農民完成碾米之後的廢棄米糠，成功地再利用，釀製成口感獨特、香氣撲鼻的「米糠酒」，更一舉奪下國際烈酒評比大賽的「雙金獎」殊榮，為地方的稻農及農業，開創一條新的產業之路。

宜蘭縣三星鄉是宜蘭縣稻米耕作面積最大的鄉鎮市，鄉公所也積極推動產業界能充分利用稻米資源，開創出更多元化的商品，提升稻米的價值；去年適逢三星鄉更名一百周年，鄉公所委請天送埤森鐵文創園區、位於三星鄉內的中福酒廠以及耕莘專校，透過產官學合作模式成功研發出全新的酒品「米糠酒」，其中參加2021舊金山世界烈酒大賽評比的「三星鄉百年紀念米糠酒」更是受到評審青睞及好評，一舉奪下獲得最高等級「雙金獎」。

主導米糠酒研發過程的耕莘專校副校長黃秉炘表示，耕莘專校以「健康促進與健康照護」為發展主軸，學校的化妝品應用與管理科師生進一步發展循環經濟，帶動農村創生，以

回收有機米糠、碎米、脫落胚芽等，在製造米糠酒粕為化妝品原料的過程中，意外得到香醇回甘的米糠酒，再經過「中福酒廠」的精釀，讓品質、數量大幅提升，得以成為一項成功的商品。

中福酒廠負責人馬何增表示，中福酒廠是以研發為導向，並長期著墨在「米」的方面，但米酒畢竟沒有那麼高等，因此酒廠嘗試要改變這個結構，讓白米更具有價值，希望能發展出更多米製品的東西，讓大家都多用點米、多吃米食甚至低酒精度的米氣泡飲料，以及這次奪得國際評比雙金獎的米糠酒等產品。

鄉長李志鏞18日特別致贈一塊匾額表達祝賀之意，同時也希望藉由這個成功的模式，能將宜蘭在地好物推廣至世界舞台，成功帶動循環經濟發展。

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