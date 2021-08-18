因應混合式工作與學習成為新常態，許多企業與機構開始提供彈性的工作及上課模式，因此 Zoom 推出了全新功能「專注模式」（Focus Mode），幫助與會者在線上會議、課程或虛擬活動中保持專注、提升效率。

Zoom 全新推出的專注模式 能夠幫助與會者保持專注。此模式能夠讓講者保留觀看所有與會者的權限，而與會者則是僅能看見自己與講者的畫面。透過此功能不僅能讓講者即時掌握會議狀況，還能夠確保與會者不會受到其他參與者視窗畫面的干擾，或是對在眾人面前開啟鏡頭感到不自在。

Zoom 全新推出的專注模式 能夠幫助與會者保持專注。（Zoom提供／黃慧雯台北傳真）

當會議或課程由實體轉為線上模式，用戶將需要一些時間來適應這樣新形態的互動模式。藉由Zoom 最新專注模式，與會者可以擁有更即時的體驗，同時有效的提升專注力以避免受到其他參與者的干擾。

除了專注模式，Zoom 還具備豐富的互動式功能，可以應用在線上會議、課程或是虛擬活動中，例如：分組會議、非語言回應的「舉手」，或是在共享畫面中加入註解。這些功能讓所有線上與會者能在課堂和活動中與他人進行更好的互動，即使沒有實際碰面，也能有更高的參與感。善用這些互動式功能，能讓線上虛擬體驗變得更生動有趣且容易上手的交流方式。

使用以上這些 Zoom 功能，可以讓用戶在任何時刻、地點都能更加順暢的進行線上活動，提升與會者的專注度並減少干擾，透過視訊達成更高的工作與學習效率。會議主持人若要啟動「專注模式」，需將 Zoom 桌面客戶端升級至 5.7.3 以上版本。尚未更新客戶端的其他與會者也會被切換到專注模式，但不會收到主持人啟用專注模式的通知。