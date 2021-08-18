方舟投資管理（ARK Invest）創始人、被喻為「科技女股神」的伍德（Cathie Wood）在接受媒體訪問時，證實自己已經出清中概股。

這位明星基金經理人近幾個月來一直不斷削減與中國科技巨頭相關的持股，她表示，這個在創新方面飛越美國的國家，現在似乎正處於倒退的狀態。

伍德接受媒體訪問時表示，在這一屆的政府，中美之間劍拔弩張的局勢已經加劇，這讓她感到意外，而這樣的情勢發展導致更多活動返鄉，供應鏈的重組將對美國有利，而對中國不利。

伍德的旗艦基金Ark Innovation ETF現在已經全數出清這個全球第二大經濟體的公司股票。在北京當局出手整改從教育到科技等產業，導致在中國、香港和美國上市的股票市值瞬間蒸發約1兆美元後，伍德的投資管理公司便在7月開始拋售中國股票。

伍德表示，這個市場的估值將長期保持低迷，直到這些股票對外資而言再度變得有吸引力，以及他們想要更融入這個世界。中國想成為全世界最創新的國家之一，但其政府的整肅行動與這個願望背道而馳。

她承認中國在電腦科學、工程和金融技術方面的進步，尤其是微信和支付寶，使該國比美國企業能更快引進數位錢包，但在允許任何類型的數據流出該國方面，中國似乎正在倒退。

在方舟旗下基金吸引了數十億美元，並在2020年以押注科技股一戰成名之後，因投資人對高估值感到擔憂，伍德和其公司今年以來的操作顯得較為吃力。

根據周一披露監管文件，奧斯卡最佳影片《大賣空》（The Big Short）主角的本尊貝瑞（Michael Burry）卯上了伍德，大舉放空她的方舟旗艦ETF基金。截至第二季結束，貝瑞旗下避險基金Scion Asset Management持有23.55萬股的Ark Innovation ETF看跌期權，價值將近3,100萬美元。

今年2月，Ark Innovation ETF持有的中概股約占其資產的8%。方舟旗下其他基金，如Ark Next Generation Internet ETF，亦已削減中概股部位。而在ARK Fintech Innovation ETF的投資組合中，仍有超過9%與京東和騰訊等中國企業有關。