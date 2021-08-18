國產高端疫苗接種16日起開放民眾預約，桃園預約量能為5.6萬人，首日雖有2.2萬人預約，不過18日中午12點截止，卻僅有3.5萬人預約，並未額滿。據了解，這是桃園開放民眾預約疫苗中首次沒有被搶光。

桃園分配到的高端疫苗共有5萬6860劑，桃園衛生局規畫，全市36處社區接種站將負責2.9萬人；160家合約院所包括13家衛生所、23家合約醫院及124家診所負責2.6萬人，截自18日中午12點僅有3萬5476人預約。

衛生局指出，36處社區接種站是透過1922系統預約，截止後無法再現場預約施打，但民眾仍可以到160家合約院詢問，若醫療院所仍有高端疫苗的存量，可於現場疫苗接種門診預約施打，其餘剩下的高端疫苗則要等中央統計各縣市預約狀況後，評估是否再開放第二輪高端疫苗預約。

民眾曹先生表示，高端疫苗才剛推出，不知道注射後會有什麼副作用，因此才不敢預約，還想多觀望。嚴姓女大生認為，只要有得打就好，畢竟年紀太輕，始終輪不到AZ或莫德納疫苗，只是家人很擔心她往後只有高端的選項。