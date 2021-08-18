美國研究顯示，莫德納疫苗可供12到17歲青少年施打，國內是否考慮開放？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，已經向食藥署提出申請，「交互運用是有必要的」，並透露預計在開學後提供青少年接種。

陳時中表示，關於12到17歲青少年接種莫德納疫苗，指揮中心已向食藥署送出申請，「也差不多要審查完畢，下午公文就會來」，之後會請專家小組來看如何運用最恰當，我想交互運用是有必要的；交互運用不是指兩個混打，意思是說開放12到17歲有更多選擇。

陳時中指出，針對學生族群打疫苗的部分，原本計畫在開學後安排施打，如果到時候BNT疫苗進來就可以打，但如今也多了另一個選擇，我們會看到貨量來進行安排。

聯合醫院仁愛院區急診醫學科主任賴昭智今於台大公衛學院「新冠肺炎防疫科學線上直播」分享美國青少年莫德納試驗。美國研究團隊今年4月至6月間，針對12-17歲的青少年進行試驗，其中接種2劑莫德納者有2489人，接種安慰劑則有1243人。

研究發現，青少年接種莫德納疫苗，會出現包括疼痛紅腫、淋巴腫大等局部不良反應。而全身性不良反應則有發燒、頭痛、倦怠、肌肉疼痛等。賴昭智表示，該研究顯示青少年接種莫德納疫苗在安全性上沒問題，副作用不大。

另外，若進一步比較12-17歲青少年和18-25歲青年人，2者血清陽轉率差不多，12-17歲青少年是98.8%，18-25歲青年人則是98.6%，青少年甚至多出0.2%。抗體量方面，青少年為1401.7，青年人則是1301.3，青少年是青年人的1.08倍，顯示青少年接種莫德納疫苗所產生的免疫反應與青年人類似。