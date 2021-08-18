高中職以下學校9月1日將如期開學，台北市教育局今日公布中小學開學模式指引，教育局長曾燦金說，將以實體到校為主，學校可因地制宜採取線上專班、混成教學、線上函授或各校自行創新4種方式，同時開放專案申請設備補助，原則上經費無上限。

受限於疫情規範，教育局首度以線上視訊會議舉辦校長會議，以「疫情新思維，教育新常態」為題，進行教育政策溝通與學校實務探討，並公布如何在開學後，進行實體課程融合多元彈性混成教學模式，會後也公布防疫教育總指引10大措施。（https：／／www.doe.gov.taipei／News_Content.aspx？n=0F560782595DACFC＆sms=72544237BBE4C5F6＆s=009C5DF26E21B2CC）

曾燦金指出，疫情警戒為第1、2級時，會以實體教學為主，考量約有10至15％的學生將請防疫假，各校可依校內狀況與需求，可採線上學習專班，將不到校的學生集中後重新編班，也可採取原班實體搭配線上授課的混成教學，或線上影片函授，若有創新方法也可採用。

曾也鼓勵校方，可在每周或每2周擇日實施遠距學習和演練，因應疫情升級停課。若警戒升至第3級，將以遠距學習為主，教育局也會提供公播課程資源輔助，現已預先拍攝9至10月課程影片697支，若警戒為2.5級則會採停課或有條件復課，如各班分2組輪流到校或上下午分流。

「我非常支持混成班群模式。」曾表示，混成教學模式較為新穎，但因校內老師的工作分配恐要重組，進行造成工作量增加，有老師反彈也是預期中的事，但他仍鼓勵各校嘗試，若需要設施設備，教育局都可以支援。

教育局資訊教育科長陳秉熙補充，初步提供大校3.5萬元、小校1.5萬元的補助，各校可採購攝影機、手寫板、投影機、麥克風等設備，若不夠可再專案申請；曾也說，經費補助沒有上限。