鶯歌鐵路地下化有望重啟，新北市捷運局近期辦理可行性研究，過去說明會已與地方達成初步共識，預計將全線移至北側山區，開通山岳隧道走地下化，並在北鶯公園後方設置新站；捷運局表示，初步規畫將原車站鐵軌規畫成廊道，並利用智駕車串連周邊景點，並設電動步行空廊銜接新舊車站，盼解決車站遷址後，舊站周邊沒落問題。

鶯歌火車站地下化最初計畫將原線地下化，但涉及200多戶住宅徵收，經費過於龐大，計畫延宕多年，捷運局與台鐵有今年初辦理地方說明會，初步共識將打通車站北側山坡新闢隧道，並設立新鶯歌火車站，將新鶯歌火車站至鳳鳴站5.1公里路線地下化。

雖然該方案徵收戶數、影響路段最少，但地方民代也擔心車站、鐵路遷移後，將導致舊鶯歌車站缺乏特色與規畫，周邊店家銳減，發展沒落。捷運局近期針對鶯歌鐵路辦理可行性研究，認為鶯歌新舊火車站、捷運三鶯線鶯歌站、三鶯轉運中心距離均在 600 公尺內，未來預計利用智駕車串連鄰近景點。

另外，原車站將結合鶯歌市中心發展規畫為商業區，原有鐵路將闢建為綠廊，設置電動步行空廊銜接新舊車站與三鶯轉運站間，同時連結三鶯文創園區、鶯歌陶瓷老街、美術館及陶瓷博物館等重要景點，並闢建連通道路，以消除原台鐵阻隔，促進發展與交通便利性。

不過，針對原站舊鐵軌規畫，市議員蘇泓欽表示，城鄉局目前已針對舊站公共設施用地及閒置倉儲區進行市地重劃，與其將原鐵路開闢為廊道，不如保留下來，並仿效其他縣市的鐵路文化園區，規畫小火車等做為觀光教育景點，更有利地方發展。

捷運局表示，智駕車路線實際路線、路廊規畫方案仍在做確認，針對是否會設置鐵路文化園區，將與城鄉局、台鐵局等相關單位協商，之後也會辦理地方說明會說明，若地方皆有共識，將依程序提報中央審議。