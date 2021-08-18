中小學9月1日開學，全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿表示，部分教育人員未完成施打疫苗，關鍵還是出在國家整體疫苗儲量不足，政府應加把勁。此外，全教總也呼籲政府應該盡快安排12歲以上學生的疫苗接種事宜。

教育部昨天提出開學指引，學校教職員工及工作人員，應符合完成疫苗第一劑接種且滿14日之服務及入校條件；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗為原則。

對此，全教總表示，如果要在開學前14日完成施打，8月17日就是最後一天，教師不是不願意施打，關鍵點是疫苗儲量不足，為落實校園與教育體系防疫，政府應該加把勁。

教育部說，高中以下學校及幼兒園編制內教職員工人數為29萬6096人，因考量學校仍有許多非編制內人員，故透過各縣市政府教育局處及學校分為兩階段進行造冊，第1階段造冊已納入高中以下學校（含幼兒園）教職員工人數，加上第2階段納入學校非編制人員為主，進行造冊，其兩階段所造冊人數總計為37萬3696人。

教育部指出，至8月16日止，就第1階段及第2階段造冊名單中，已接種第一劑疫苗人數為32萬7991人，疫苗接種率達87.77％，此係以第1及第2階段造冊人數總數為母數，非媒體報導所指以疫苗供給數為母數計算。

因應9月1日中小學開學，教育部已核定補助3億444萬5500元，補助高級中等以下學校（含幼兒園）購置防疫物資及用品，包含用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等防疫物資。如學校採購用餐隔板及快篩試劑等有經費不足之情形，教育部會視需要擴增補助經費，以協助各校購置防疫物資。