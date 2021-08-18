林管處與秀林銅門村獵人合作啟動「埃及聖䴉」移除行動，40小時內擊斃3隻，獵人拎回鳥屍。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

強勢外來種鳥類「埃及聖䴉」遭擊斃移除。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮近日發現外來強勢物種「埃及聖䴉」入侵，林管處擔憂威脅本土物種生存環境，執行擴大搜捕行動，40小時內成功將3隻獵殺移除，林管處強調，未來幾天仍將持續進行搜尋，直到確認無埃及聖䴉的蹤跡為止。

「埃及聖䴉」最明顯特徵是黑色長喙形如鐮刀，牠們在台灣幾無天敵，本土鳥類棲息地若被埃及聖䴉侵入，生存空間很快就會消失，鳥友形容強勢入侵的埃及聖䴉是帶著「死神鐮刀」的生態殺手，林務局列為須儘快移除的外來物種。

去年7月就有鳥友通報，在花蓮溪口發現埃及聖䴉蹤影，但當時花蓮林管處人員趕往巡視搜索，未發現牠的蹤影。本月16日，有鳥友通報，在壽豐鄉靠近國立東華大學懷客橋附近現蹤，花蓮林管處搜尋該區域，確實發現3隻，是縣內首次發現埃及聖䴉族群。

林管處邀銅門部落獵人組成「移除」小隊展開搜索，發現埃及聖䴉夜棲點，分別由獵人及林管處各擊發1槍，疑似擊中其中1隻，但因天色昏暗，未搜尋到屍體，17日一早在現場發現遺留羽毛，且現場已剩2隻埃及聖䴉結伴，繼續追蹤其2處覓食地點，17日下午16時30分在懷客橋附近魚塭先行擊斃1隻；18日上午7時順利於同一地點移除第3隻埃及聖䴉。

今天上午進行地毯式搜尋，未再發現埃及聖䴉的蹤跡，因此研判花蓮地區所現3隻埃及聖䴉皆已移除，任務告一段落。近日林管處會加強擴大搜尋，以確保花蓮地區埃及聖䴉確定「清零」。

林管處指出，這次能夠高效率於未滿40小時內，完成移除任務，除事前準備、動員快速外，特別感謝銅門部落崖勇蘇漾產業發展協會協助，借重協會中熟悉埃及聖䴉習性的獵人及曾支援羅東林區管理處移除埃及聖䴉的成功經驗，才能在短時間內迅速並順利完成任務。

林管處呼籲民眾，若發現埃及聖䴉，可即刻上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留言回報，或向林管處通報，以保護本土生物種生態環境。