阿富汗首都喀布爾街頭的阿富汗塔利班成員。（摘自新華社）

隨著塔利班武進駐喀布爾，阿富汗一夕變天，與塔利班近來互動頻頻的中國其態度備受關注。但有美國智庫學者提醒，北京押寶塔利班帶來的安全風險多過可能帶來的地緣政治機遇。

《美國之音》報導，自美國4月宣佈將從阿富汗撤軍後，中國一直在與塔利班領導人積極聯絡，用經濟利益作為爭取與塔利班的合作機會，希望填補美軍留下的真空，擴大在該地區的地緣政治優勢。

華盛頓智庫創新戰略與政策研究所高級分析師赫拉斯（Nicholas Heras）指出，目前中國是塔利班最重要的國際支持者，不僅願意為塔利班提供經濟支援，還在為塔利班的政權合法性背書。

赫拉斯稱，塔利班意識到，他們將需要中國的財政支援，以便利用「一帶一路」倡議和可能提供給阿富汗的潛在資金，這樣塔利班就可以聲稱由他們主導的政府是有能力的，得到了國際行為者的支持。

中國和阿富汗在狹窄的瓦罕走廊 （Wakhan Corridor）東端相毗鄰，邊界線約76公里。北京一直擔心阿富汗危機會破壞它所說的在邊境打擊恐怖主義的成果。

報導稱，中國和阿富汗塔利班的關係正在加深。大陸外長王毅7月28日在天津接見了塔利班政治委員會負責人巴拉達一行，王毅在會晤中肯定塔利班「有望在阿和平和解和重建進程中發揮重要作用」。作為回應，塔利班的領導成員當時承諾阿富汗不會成為激進分子的基地。

美國企業研究所常駐研究員、前美國國防部官員魯賓（Michael Rubin）表示，中國願意與塔利班合作，只要塔利班第一不攻擊中國公民，第二只要塔利班不試圖干擾中國西部的薄弱地區。

中國還利用阿富汗的動盪局勢作為政治宣傳工具，抨擊美國領導層在阿富汗的決策失敗，試圖為中國的地緣政治野心服務。

魯賓說，中國可能會把美國在阿富汗的行動理解為一種信號或鼓勵。從中國的角度來看，增加對台灣的壓力是明智的，因為中國可能會得出結論，美國沒有持久力和戰鬥的意願。”

不過，有專家指出，中國難以利用手中少量的政治經濟籌碼與塔利班保持長期的合作關係，維護其在阿富汗的利益。北京已經暗示，無意向阿富汗派兵穩定當地安全局勢。

魯賓表示，塔利班所宣揚的宗教極端主義始終是一股不穩定力量，可能會對極端分子產生激勵作用，破壞包括巴基斯坦在內的整個地區的穩定。因為塔利班宣揚的那種伊斯蘭教聖戰主義並不會局限於其邊界，如果巴基斯坦的穩定被破壞，那麼最終情況會對中國產生影響。

報導稱，與阿富汗接壤的巴基斯坦是中國的親密盟友，然而，就在上月，九名工人在巴基斯坦的一輛公共汽車上遭到襲擊身亡。巴基斯坦當局表示，這是由巴基斯坦塔利班支持的自殺式爆炸事件。

除了塔利班本身的不確定性外，阿富汗國內仍存在多股勢力，包括伊斯蘭國（ISIS）和地區武裝。這些都可能成為反對塔利班的中堅力量，甚至引發阿富汗的長期內戰。

此外，儘管阿富汗塔利班承諾，該組織不允許任何極端組織在阿富汗境內發動對周邊國家的攻擊，但塔利班是否能夠有意願和能力遵守承諾還值得觀察。

赫拉斯認為，塔利班在很多方面是一個由不同民兵組成的網路，這些民兵都打著塔利班的旗號。因此，塔利班領導層是否有能力阻止諸如ISIS和ISIS附屬組織計畫和發動的對阿富汗領國的襲擊仍然相當不確定。