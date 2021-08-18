台南市文旦早已進入採收期，農委會主委陳吉仲日前宣布將以每公斤12元收購文旦加工果，但啟動收購日期遲未宣布，麻豆區農友日前載送600多顆大果至私人加工場，卻只有180多顆過關，每顆收購價9元，農友表示，標準太過於嚴苛，希望農委會盡速啟動收購，且放寬收購標準。

麻豆柚農文洲伯李秋東表示，這些大果品質都很好，只是外表略差，例如有採收時的手印，現在文旦小果也都採收上市，這些被打下來的大果更乏人問津，最後只能載回果園當堆肥，最近也傳出水圳有人亂丟文旦。

台南市議員陳秋宏、郭國文服務處執行長黃肇輝日前接到陳情，指私人加工場收購加工果的標準太過於嚴苛，引發柚農怨聲四起，要求加工果標準應酌以放寬，也擔憂農委會補助加工場收購大果時，仍是以此嚴苛標準，使政府照顧柚農之美意打折。

農友表示，大果文旦比一般市售的文旦果實雖略大，但品質仍有一定水準，大果文旦可用來加工成多項產品，可用來研製蜂蜜柚子茶、果汁、果醬等食品，也可萃取其精油做為清潔用品，或是做為有機質肥料等循環再利用資源，收購大果文旦可使市場供需不致失衡，可穩定文旦市場行情。

農友表示，加工場以每顆9元收購加工果，這些大果品項都很好，是否重新流入市場販售，打亂行情，也讓農民擔憂。而且今年中央只宣布收購文旦加工果，並未收購循環再利用大果，農友除了被打掉的大果拿去堆肥，也希望環保清潔隊能協助處理這些次級果。

農糧署南區分署表示，離中秋還有1個多月，還有充裕的銷售期，希望農民先衝中元普渡拜拜市場，而且今年文旦大果比例只有平均只占1成，農糧署會隨時關注市場價格，選擇最適當時機啟動加工果收購。