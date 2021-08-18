基隆「放水燈遊行暨望海巷放水燈活動」將於21日舉行，遊行路段將實施彈性交通管制。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

鷄籠中元祭傳承167年，其中最大民俗活動「放水燈遊行暨望海巷放水燈活動」將於21日舉行，受疫情影響，雖不邀請表演隊伍及步行遊行隊伍，但仍有各姓宗親會水燈車、花車遊行，晚上6點至9點遊行路段實施彈性交通管制。

放水燈遊行路線從市區信一路段（集結）→信一路→義二路→信七路→義一路→愛三路→仁二路→忠一路→孝四路→忠二路→孝一路→忠三路→孝二路→忠四路→仁五路→愛三路→仁三路→愛五路→仁一路（終點）。

遊行時間約2至3小時，結束後，再到八斗子望海巷繼續舉行施放水燈儀式，於晚上9點至凌晨零時，市警局第二分局為維持交通順暢，當天在活動現場外圍周邊道路進行交通管制及疏導。

第二分局表示，北寧路平浪橋口、八斗子火車站縣市交界處，禁止車輛進入，望海巷停車場全日管制車輛停放，僅供公務車及水燈車停放，周區域探索館、海洋劇場主題館、潮境海洋中心等，皆有停車場，共584席。

第二分局指出，望海巷放水燈會場無免費接駁公車，不開放民眾參與，呼籲多加利用主辦單位直播服務，降低群聚風險，祈求圓滿平安。