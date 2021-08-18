圖為莫德納疫苗。（示意圖/達志影像/shutterstock）

全台鬧疫苗荒，民進黨立委高嘉瑜今(18日)在臉書指出，診所醫護需要保護，近5成一類醫護未施打第二劑，盡快讓一類基層醫護混打莫德納，二類高官可考慮混打高端。

高嘉瑜表示，目前已經有許多國家，包括加拿大和德國，都鼓勵民眾混打AZ和莫德納疫苗，自己更在7月9日就呼籲開放醫事人員混打，8月7日指揮中心終於開放混打，目前施打名單卻只包含3萬多名專責醫院的醫事人員，其餘的醫事人員都不知何時才能混打疫苗，而且當初開放混打的決策拖延已久，許多醫護已經打完第二劑，失去混打增加保護力的機會。

高嘉瑜指出，截至8月17日，仍有將近5成，33萬名醫事人員尚未施打第二劑疫苗，其中有30萬名第一劑是打AZ疫苗，尚未施打第二劑；他們是否有莫德納可以混打，目前也仍是未知數。

因此高嘉瑜呼籲，面對變種病毒，第一線高風險醫護人員最該加強保護力，呼籲政府應儘速公布方案，將資格逐步放寬到基層診所醫護人員，讓他們在守護國人健康之際，也能提升自身保護力。

由於專責醫療院所第一線醫護工作人員已經開始混打第二劑莫德納疫苗，但第一類中的基層醫護人員卻還未列入第二劑混打疫苗？指揮官陳時中昨(17日)鬆口表示，現在陸陸續續對第一線的先發下去疫苗後，接下來基層開業醫部分，也就是第一類裡面的第三級風險對象，已經請他們趕快造冊上來，混打「應該快了」。