周二美股三大指數同步下跌，台股今早一度重挫逾200點，但隨著長榮(2603)等航運貨櫃三雄強拉漲停，電子及金融股指數翻紅，台股開低走高，收盤漲164點至16826點，今日收在相對高點，距今早低點16418點差了407.7點。今日拉出帶下影線的長紅棒，終止連續九天下跌，成交值增至4179億元。

今日台指期結算，隨著台股多頭奮力一擊，可說是拉高結算，但目前技術面仍偏空，上檔有沉重的賣壓。

美國周二公布7月零售銷售數據大幅低於預期，道瓊一度下跌逾500點，終場美股四大指數跌幅介於0.71~1.98%。台積電ADR跌3.07%、聯電ADR跌2.81%、日月光ADR跌4.75%。

台股跌破半年線後多頭受挫，今天開低，電、金、傳全面走弱，早盤一度大跌逾200點並跌落16450點之下；但長榮(2603)等航運貨櫃三雄振作，以及日月光投控(3711)、聯電(2303)等電子權值股翻紅，台股快速收歛跌幅，11點後奮力翻紅，尾盤進一步拉高，收在最高點，並成功終止連九跌的格局。

美股周二大跌，台股今早開低，小點約30點以16630.99點開出，電、金、傳全面走弱，隨著台積電(2330)開盤走低，加上金融、傳產壓盤，早盤低點一度來到16430.26點，下挫超過230點。但股價在低檔的面板股友達(2409)、群創(3481)早盤即抗跌，人氣指標的航運股可說是今日領軍企圖止跌的功臣，除了長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)貨櫃三雄走高，收在漲停，散裝的中航(2612)、台航(2617)、新興(2605)同步大漲。此外，原物料的中鋼(2002)、台玻(1802)等也開低走高，助益台股盤中翻紅。

隨著當沖降稅可望延長，今日低檔買盤搶進，成交量能重回4000億元，比昨天的2983億元明顯增加逾千億元。今日尾盤台指期結算拉高後，外資動向仍是未來重要的觀察指標。

台股今日在低檔拉出止跌的紅棒，並且量增，市場對於當沖降稅可望延長寄予厚望。國發會昨天邀金管會、財政部開會，討論當沖降稅是否延長。據了解，會中對延長實施降稅已有共識，但延長期間、稅率是否調整等未定案，擬朝延長2年或3年討論，8月底前再向行政院報告、整合意見後拍板。