超前部署,這四個字套用在義守大學的辦學方向上,可以說是恰到好處,更是累積30年的甜美成果;正當「智慧醫療」產業被喻為最有可能成為臺灣下一座護國神山的同時,義守大學早在2018年就開始落實「ISU 2028跨域創新、競逐全球」的十年計畫,以健康醫學和智慧科技為核心,跨領域強項聯手培育智慧醫療相關人才,相繼成立「智慧科技學院」、「醫學科技學院」;另外,響應臺灣2030年成為雙語國家政策,義大已推行雙語校園多年,自2009年成立國際學院,採全英授課,全院約七成外籍師資,同時義大更獲得全球最具權威性的國際商管學院促進協會(AACSB)持續精進認證;義守大學一直走在國際潮流之上。

追求卓越,邁進學界頂峰!義守大學獲AACSB國際認證,名列全球前2_頂尖商管名校。(義守大學提供)

義大校長陳振遠表示,通過AACSB認證象徵義守大學文憑獲得國際認證,可以通行全世界,畢業生可以走向世界升學或就業,同時也吸引全球精英學子匯集。回顧義大在2016年成為全球第一所三個學院通過AACSB認證的學校,成為當年國際教育界盛事;AACSB每五年需認證一次以確保教育品質之維持,事隔五年後的今年,評鑑團隊以「無疑是未來十年商管學院的創新示範」(This list is no doubt a showcase of innovative actions for business schools in the next decade)形容讚譽義大教學的創新成果,義守大學名列全球2%頂尖商管名校。

義守大學「ISU 2028跨域創新、競逐全球」十年計畫,超前部署培育末來國際前瞻人才。(義守大學提供)

義大競逐全球,於2009年啟動國際化成立國際學院,打造全英授課環境,一年開設超過500門全英語課程;同時締結超過六百所海外姊妹校,透過雙聯學制、3+1雙學位等設計,學生在海外修習的學分,回國後也都予以承認,讓學子可以在最短時間獲得最大學習效果及學位取得,走進國際盡情築夢;義大從課程教學、學習管道、以及環境介面營造學子國際競爭力,並且堅持「不只招收英文好的學生,更要讓招收進來的學生英文變好」,因此跳脫傳統教育框架,將必修通識英語課程以情境式教學豐富語文的學習。另校園裡有來自世界四十多個國家,一千四百多位國際生就讀,義大成為兼具多元學術及文化的教育地球村,讓學子不用出國也能與世界接軌。

義大為少數有醫學院的綜合大學,跨域整合走出精彩。(義守大學提供)

義大除在教學上持續與時俱進,超前部署的用心也延伸到學生住宿環境品質的持續提升!港籍生對於學校提供的宿舍以「城堡」來形容住宿環境的優質。創辦人林義守先生更是在疫情期間發現宿舍共用衛浴空間易成校園防疫破口,因此改建宿舍寢室,將雅房升級為擁有全套衛浴設備的套房宿舍,為降低疫情風險預作準備。凡事提早部署,才能讓每位義守大學的孩子藉由翻轉教育,在瞬息萬變的時代中成為無可取代的人才。