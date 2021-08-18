受到美國半導體股重挫拖累，台積電今（18）日早盤跳空大跌12元，最低來到566元，殺破盤整區，線型呈現空頭排列；有網友直呼，現階段台積電是空頭送分題，分析師表示，外資把台積電砍殺逾10元，目的就是為了壓低結算，未來將在550元~600元區間盤整，短線不建議進場，不妨等到除權息前再買還來得及。

儘管外界認為，受惠蘋果新機、車用需求等，台積電8月營收應有不錯的表現，但股價卻持續疲弱，今日早盤重挫12元，最低見到566元，創下5月下旬以來新低，市值更一口氣蒸發3100億元、下滑至14.7兆，失守15兆元大關。台積電終場跌幅收歛，下跌6元，收在574元，

看到護國神山跌跌不休，摩爾投顧分析師黃世民認為，台積電的時代已經過去，未來股價將在550元~600元盤整格局，而今天因為期貨的結算，外資硬把台積電股價壓到下跌超過10元，其司馬昭之心人人皆知，目的就是要壓低結算，

他提醒，台積電短線不是一個好的投資標的，空手者不建議買進，若要買的話，不妨等到除權息前再買還來得及，若手中有股票可在580元~600元之間先賣出，找更好的標的操作。

PTT股板網友表示，台積電是帶量向下跳，跌破盤整區，加上均線糾結、空頭排列，在老手眼中這麼明顯的空頭送分盤，還是有不少韭菜想進去追價的理由是什麼？

對此，不少網友跳出來吐槽，「黑手會控盤，不可能讓護國神山自生自滅」、「台積電看線型做股票你會賠死」、「台積到底有什麼好怕的? 會怕的都是不瞭解台積的」、「喔，所以你做空台積財富自由了嗎？」、「台積就是跳空大跌才要買 這不是常識嗎」、「你是不是買不起600的台積電？」。

但也有人持不同看法，「GG代工不漲價，讓利給客戶，下場真慘」、「連台積電都國巨化了嗎」、「台積九成都在法人手上，他要幾點就幾點！」、「九成？你知道外資已經跑到剩7.5成了」、「GG盤久不漲並剛開始向下，別進去送頭啊！」。

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