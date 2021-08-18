6年前擔任上櫃公司合正科技董事長的葉雲照，被訴低價出售公司位於桃園的建物及土地，他另出售公司位於大陸的閒置機器設備，共收取1474萬元不法所得，台灣高等法院考量他與公司和解且年近70歲，分別宣告緩刑2年、5年。可上訴。

高院認定葉男觸犯商業會計法之利用不正方法致生不實罪，及證交法背信罪，得易科罰金部分，執行有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年，另不得易科罰金部分，執行有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付200萬元。

合議庭審酌葉男身為合正公司及昆山合正公司董事長，竟短報變賣下腳料所得款項，使財務報表發生不實之結果，又在公司出售不動產及機器設備時，壓低售價藉以取得價差回扣，實屬不該。

高院考量葉男坦承全部犯罪事實，偵查中主動繳回部分犯罪所得，上訴後又與合正公司達成和解，犯後態度堪認良好，且他年近70歲，入監執行對其產生之心理制衡作用，不可謂不大，堪信應無再犯之虞，給予緩刑宣告。