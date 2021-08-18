爆出一周兩確診後，台電總管理處今天宣布，對大樓內2000多名員工進行全面普篩，同時已對300多名電力調度等關鍵人力做PCR檢測。明日(19)起，大樓一半人力安排居家上班，採行分流政策，減少總管理處群聚，維持穩定供電。

繼昨日發現7樓女性懷孕員工確診新冠肺炎病毒後，台電共完成176人檢測，更擴大針對所有負責維持穩定供電的電力調度人員進行PCR檢測，兩天下來檢測300餘人，截至今日為止，並無再有新增案例。

台電除全棟清潔消毒工作，總管理處所有2000多人全部輪流普篩，確保無漏網之魚。確診的7樓，昨日起全面淨空三天，同仁全部派回去居家辦公。

總管理處大樓分艙、分流，明日起半數同仁採居家辦公，有進辦公室者，各樓層間會減少往來。已居家隔離的員工，都有提供快篩試劑，要求同仁定期自我篩檢。

台電強調，另外還將有防疫醫師協助台電落實分組及動線規劃，全力維持穩定供電，中央防疫指揮中心也已提供專業資訊意見，包括分流分組、全員篩檢等相關建議，同時也將有專人（防疫醫師）協助台電落實分組及動線規劃，台電都會依照防疫專業、全力配合辦理。

台電表示，總管理處身負全台供電穩定之責，經濟部已要求台電以最高標準執行各項防疫措施，維護同仁身體健康，同時持續維持為國人穩定供電的相關工作。