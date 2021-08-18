檢調據報，懷疑中共中央軍委政治工作部廣州分局自2012年起指派香港謝姓商人，透過退役空軍少將錢耀棟及退役中校魏先儀在台發展組織，接觸多名退役將領，其中包括前國防部副部長張哲平，涉及《國家安全法》發展組織罪，台北地檢署18日指揮調查局國安站兵分2路搜索，並約談錢、魏2人到案。

檢調懷疑，時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平疑曾多次與謝、魏、錢等人多次與時任空軍作戰指揮部指揮官的張哲平餐敘，並接受餽贈，張妻謝漢秋還疑接受招待赴香港旅遊。目前張哲平仍是證人。

據了解，此次軍方人事異動，張原本接任參謀總長的呼聲最高，疑因捲入此案，而中箭落馬，調任國防大學校長。

檢監監控多年發現，中共軍委政治工作部廣州分局轄下的廣東省海外聯絡辦公室，自2012年起指派香港謝姓商人，以商人身分作掩護，以經商名義來台，透過退役陸軍中校魏先儀牽線，與多名退役、現役軍官餐敘，也邀約過甫晉升中將的張哲平及妻子謝漢秋至桃園遊湖吃飯。

之後，謝姓商人密集宴請謝漢秋，並頻頻送禮示好，甚至還招待她至香港旅遊，2016年，謝再度從香港入境台灣，再透過魏先儀及退役的空軍少將錢耀棟，邀約時任空軍作戰指揮部中將指揮官的張哲平及多名空軍軍官在距離調查局本部不遠的捷運新店區公所站旁的餐廳飲宴。

據了解，調查局監控本案超過5年，原本是偵辦另一起共諜案時，查出港商謝男涉嫌為中共軍方來台發展組織，發現有多名退役將領在內的高階軍官疑遭吸收，由於部分被吸收的軍方入士起疑主動通報國防部，國安局將本案發交調查局國安站執行國安監聽迄今。

由於張哲平等人是遭吸收滲透，檢調尚未發現有重大軍事機密情資外洩，全案未涉刑法外患罪，因此調查局報請北檢依國安法發展組織罪偵辦中。