民進黨前立委許榮淑創立人民最大黨，18日晚間在臉書上PO出和台北市長柯文哲相聚交談的照片，柯被外界解讀有爭取2024總統大選支持的意味，但卻被發現現場8人中，唯獨柯違反防疫規定、未戴口罩。北市府表示，將在下午3時許的防疫記者會上回應。

人民最大黨PO文表示，「柯市長下午來找阿嬤聊天，柯文哲、白色的力量、改變成真」，柯卻被發現未戴口罩。

北市府表示，許榮淑在柯文哲生日時有送花致意，當時雙方就約定找天碰面，柯是在昨天利用空檔拜訪許榮淑，純粹是老朋友碰面聊天，至於防疫相關問題，下午記者會上回應。