苗栗特色館由縣府收回管理後，結合苗栗縣農會、公館鄉農會等單位，引進多個民間陶藝組織及年輕新血，重新打造更新園區，新設更多樣化的陶藝文創及服務項目，吸引更多遊客來訪，目前正值轉型改造期間，乘著疫情趨緩，縣長徐耀昌18日參加特色館中元普度祈福，希望讓特色館轉型順利成功。
苗栗特色館位在公館鄉台6線旁，前身為陸軍維修廠，軍方移撥縣府使用後，一度改為服務映象園區，2013年再更名為苗栗特色館，外包廠商承攬經營，卻又遭遇疫情打擊，文觀局決定收回管理，利用疫情休館期間，重新整修並招攬新廠商進駐，未來將結合縣農會及公館鄉農會，以原有陶藝博物館主題，加上地方特色的農特產品，以及咖啡休閒空間等，重新打造1個更能吸引遊客的休憩園區，待疫情解封後重新出發。
苗栗縣農會月前改選，新任理事長陳怡樺及總幹事鍾金光就任後，決定將縣農會遷至特色館內，與公館鄉農會一同將地方特有農產品加入。同時，特色館引進苗栗在地青農「茅鄉炭坊」進駐，透過年青人的創意，將特色館中炭坊前方閑置空間，以及穿堂等區域，重新裝點，營造打卡點。
文觀局長林彥甫並向客委會爭取到「隘寮下奉茶亭─公館客家文化展示館計畫規劃設計暨工程案」、「苗栗陶品牌打造計畫─第二期」、文化部「苗栗公館地方創生陶藝空間活化計畫」等經費，要在特色館內新增有特色攤位，進一步提升園區整體質與量，讓園區未來精彩可期。
目前改造工程仍在進行，園區也因疫情關係仍在管制休館，文觀局乘著中元節到來前夕，18日一早舉行中元普渡儀式，由縣長徐耀昌到場參加祈福，希望在疫情結束後，園區重新開放，成為苗栗旅遊的另一個新亮點。
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