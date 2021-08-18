世界各國近日頻傳完整接種疫苗仍染疫的案例，不少國家為此呼籲要打第三劑疫苗。根據冰島研究，突破性感染發生率最高的是嬌生，但以國內已經施打的疫苗來說，AZ則是最高。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今在記者會上表示，目前國內9例突破性感染的個案都是打AZ。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內突破性感染共有9人，為接種14天後發生，目前感染後都是輕症，而這9人都是接種AZ疫苗。而台電大樓日前確診的一名30多歲的孕婦，個案在8月11日就被列為自主健康管理者，當時PCR採檢結果為陰性，後來在8月13日打完第二劑疫苗，但在8月14日就發病，不算是完整接種個案，因此也不能算是突破性感染。

莊人祥表示，目前國內突破性感染共有9人，為接種14天後發生，目前感染後都是輕症。（圖／翻攝自疾管署）

莊人祥表示，統計累積到接種的母數共有27萬5321人，以當中只有9人發生突破性感染的比率為百分之0.003，也就是十萬分之3，與美國發生率達百了之0.01，也就是萬分之一相比，數字低很多，且美國是接種BNT以及莫德納疫苗，沒有接種AZ，目前看來AZ還是很有效。

不過，台大公共衛生學院教授陳秀熙團隊成員任小萱任小萱表示，冰島接種的疫苗廠牌共有4種，分別是嬌生、AZ、莫德納和BNT。接種比例為莫德納9％、嬌生11％、AZ24％、BNT56％。然而7月開始的本土個案多數都是突破性感染且無症狀，突破性感染的廠牌，由高至低依序為嬌生1.2％、AZ0.45％、BNT0.3％、莫德納0.27％。

其中的冰島7月中後確診數暴增，多數本土個案都是突破性感染，突破性感染比例，又以嬌生疫苗居多。當地自8月中起，已開始針對接種嬌生疫苗者施打mRNA加強劑。

而美國施打疫苗的比例高，但仍有大規模傳播，以色列也考量沒打疫苗的人最容易感染，打過疫苗者需透過其他方式，例如戴口罩來加強。最近也有報告指出，雖然開始病毒量高，但是傳播時間短，比較不會住院和重症，因此打疫苗還是對個人、群體還是有幫忙。

國外案例發現，目前打完兩劑疫苗，但身上的病毒量和沒打疫苗的人相當？對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，在美國CDC提出的研究發現打過疫苗後，Ct值還是蠻低的，顯示病毒量很高，在美國可以看到施打疫苗的比例很高，但還是有大規模性的傳播出現，在以色列與其他國家都可以看見類似狀況，需要小心關切感染Delta。

不過，最近也有新的報告指出，一開始的病毒量高，但傳播的時間還是比較短，且比較不會發生重症住院，打疫苗還是對於對人的保護以及群體來說還是有幫忙。