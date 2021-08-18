【愛傳媒藺奕專欄】最近都在談塔利班，明明是放牛班，居然考贏了資優班，現在想起來小時候唸的什麼甲班乙班忠班孝班仁班愛班都遜掉了，海裏最兇猛的石斑也應該改名塔利斑。

紐約客特約作家Robin Wright寫：「對於美國人來說，阿富汗看起來有點像一個萬億美元的垃圾、阿富汗人就像自由落體。這不僅僅是美國史詩般的失敗，喀布爾的淪陷可能成為美國全球權力時代被推倒的書擋。」

我們很難得看到美國權威媒體各種輕蔑地形容自己，比如「夾著尾巴逃跑」（withdrew as losers with their tails between their legs...），大家都心知肚明美國的軍火商和政客是最大的贏家，其擄獲的龐大利益持續穩定豢養政治人物的裙帶與側翼，以鞏固穩定衰敗的合眾國。

塔利班哪裡只在阿富汗，社群媒體打開到處都是，也不知道他們是哪來的自信，總覺得自己比戴資穎更懂羽球、比連橫更懂台灣史、比醫學專家更懂疫苗和病毒，整天揪著各領域的專家去批評、去碾壓。

網路社群的初衷，本來是讓井底之蛙開一開眼界，認識一下井口以外的世界，結果成千上萬的井底之蛙透過網路相互認識、相互認同、近親繁殖之後，智力不斷弱化達成共識，靠！我們不是菜雞也不是蛙，嘴裏咬著錢，當然是蟾蜍啊，滿腦想約炮想吃天鵝肉，我們當然是癩蛤蟆。

哎，還是敲鐘祈求平安吧！世界霸權正像一群年邁的黑幫老大佇著拐杖在洗澡，猛一看像混進紋身的養老院，我們所熟知的一切，每一分一秒都在告別，眼前的每一步，都如履薄冰般的存在著。

作者為文學奬得主

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