【愛傳媒藺奕專欄】最近都在談塔利班,明明是放牛班,居然考贏了資優班,現在想起來小時候唸的什麼甲班乙班忠班孝班仁班愛班都遜掉了,海裏最兇猛的石斑也應該改名塔利斑。

紐約客特約作家Robin Wright寫:「對於美國人來說,阿富汗看起來有點像一個萬億美元的垃圾、阿富汗人就像自由落體。這不僅僅是美國史詩般的失敗,喀布爾的淪陷可能成為美國全球權力時代被推倒的書擋。」

我們很難得看到美國權威媒體各種輕蔑地形容自己,比如「夾著尾巴逃跑」(withdrew as losers with their tails between their legs...),大家都心知肚明美國的軍火商和政客是最大的贏家,其擄獲的龐大利益持續穩定豢養政治人物的裙帶與側翼,以鞏固穩定衰敗的合眾國。

塔利班哪裡只在阿富汗,社群媒體打開到處都是,也不知道他們是哪來的自信,總覺得自己比戴資穎更懂羽球、比連橫更懂台灣史、比醫學專家更懂疫苗和病毒,整天揪著各領域的專家去批評、去碾壓。

網路社群的初衷,本來是讓井底之蛙開一開眼界,認識一下井口以外的世界,結果成千上萬的井底之蛙透過網路相互認識、相互認同、近親繁殖之後,智力不斷弱化達成共識,靠!我們不是菜雞也不是蛙,嘴裏咬著錢,當然是蟾蜍啊,滿腦想約炮想吃天鵝肉,我們當然是癩蛤蟆。

哎,還是敲鐘祈求平安吧!世界霸權正像一群年邁的黑幫老大佇著拐杖在洗澡,猛一看像混進紋身的養老院,我們所熟知的一切,每一分一秒都在告別,眼前的每一步,都如履薄冰般的存在著。

