【愛傳媒陳朝平專欄】拜登認為，長達20年的反恐戰爭已到了轉型時刻，因此，他堅持從阿富汗撤軍，將新的戰略重點放在對抗中國。關乎川普以迄拜登，美國新的戰略重心卻是已轉向對抗中國。不知美國的戰略規劃師能否回答下面幾個問題？

反恐戰爭是否已經取得了絕對的勝利？反恐戰爭的最後目標是甚麼？反恐戰爭轉型能否確保恐怖主義和各種恐攻行動絕跡？反恐是全球共同的價值觀嗎？還僅僅是美國和西方國家的價值觀？非美或是非西方的族國就一定贊成、支持恐怖主義嗎？

「反恐」和「反恐戰爭」能劃上等號嗎？「反恐戰爭」的進行，符合誰的利益?誰能從中獲取最大利益？戰略重心從反恐轉向抗中，意味著美國斷定中國的威脅更甚於恐怖組織？美國的「反恐」與「抗中」戰略，目標一致？還是彼此互斥？

反恐戰略不能藉由「聯中」來達成嗎？戰爭是反恐的唯一途路徑嗎？藉由戰爭來反恐，是以暴易暴，還是以暴力換取順從？反恐戰略轉為抗中戰略，是在反恐之外，製造新的假想敵？

製造新假想敵，是不是另類的恐怖主義？製造新的假想敵，需要藉口，美國的藉口是甚麼？南海？還是台灣？戰略重心轉向抗中，意味著中國已威脅到美國利益，具體的證據在哪裡？

歷史記載很清楚。是美國的軍事恐怖主義喚醒了伊斯蘭的宗教民族恐怖主義；美國遭到911恐攻襲擊，是咎由自取，惡有惡報。911後，美國的反恐行動，基本上還是依賴戰爭手段，以暴易暴，卻召喚出更恐怖的恐怖組織如ISIS。

川普肇始，拜登繼之，美國因擬定新的抗中戰略，乾脆從未竟的反恐行動中，加速抽腿，戰略矛盾，決策錯亂，注定要重蹈反恐戰爭失敗的覆轍！

作者為資深媒體人

照片來源：世界地圖截圖。

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