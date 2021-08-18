疫情難控！台電大樓「爆群聚」單月3確診 柯文哲最新說明

北市說明確診個案。

北市說明確診個案。

攸關全國電力調度的台電大樓總管理處，出現3名新冠肺炎確診個案，指揮官陳時中今(18日)已定調為群聚感染，而今台灣新增6例本土病例，個案分布為台北市4例、新北市2例。關於疫情現況，台北市長柯文哲在防疫記者會中做出最新說明。

副市長黃珊珊表示，北市今天有兩例確診是辦公室職場感染，為中正區A職場群聚事件，指標15923為8/11確診，16001於8/17確診，Ct值只有11，比較擔心，目前相關人員都要做採檢，會針對員工做企業快篩。另一個案例是北投區，B職場個案為花蓮親友團。

被問及大家關心中正區A職場案件，是否已經定調職場群聚，會不會要求大樓恢復三級管制跟相關足跡？黃珊珊表示，這兩例之前有一例在另一樓層，定調職場感染，按照之前的方法處理，目前為止這案例Ct值只有11，我們會特別注意，足跡因為案子剛進來，要比對電信足跡後才會公布。黃說，案16001的確是一位孕婦，懷孕32周，已完成第二劑疫苗注射，打疫苗不是保證不會被感染，她的Ct值為11。

柯文哲說，北市疫情趨緩，但很多要注意，昨天七大醫院篩檢陽性為零，每周確診數據這周累積到4例，目前已經確診壓到很低，萬華不再是熱區，居隔人數也下降，這一次辦公室案例，突然發現一個問題，雖北市疫情趨緩，但回來上班，就算平常戴口罩，不可能一整天不喝水吃飯，還有茶水間，當一整層樓辦公室有一感染要看一下，但有兩三個非坐在隔壁，那就是整層樓要居家隔離，突然發現辦公大樓在大家回來上班產生新問題，一隔離就很多人，考慮若疫情還結束，在家辦公不會影響工作，也許分散比較安全。

柯文哲表示，也不可能一直封城、會逐步放寬，像辦公大樓，我建議不影響工作效率的話，還是居家辦公，一下整層樓去隔離，對公司恐怕傷害更大，特別是茶水間、廁所好像特別危險，茶水間大家都脫口罩吃飯。

被問及是否要找衛福部醫福會執行長王必勝幫忙，黃珊珊說，兩案例北市府第一時間動員健康服務同仁，都一一將相關人員安置到防疫旅館，目前為止沒這需要。

至於拜會人民最大黨被拍到沒戴口罩一事，柯文哲說，其實我去拜訪民進黨前立委許榮淑，中午時間去拜訪，因為她兒子負責台北市方舟區塊鏈，老實講大部分時間都在討論網路資料等問題，時間拉比較久，有超過上班時間當然請假，至於戴口罩，因為我行程很滿，「我發現助理分批跑去吃飯，我從頭到尾沒吃飯，那時候在吃餅乾被抓到，吃餅乾配開水被抓到」。

另外，柯文哲說，戰爭還是悲劇，不管死亡或受傷，都是人命損失，原則上要避戰，但不能畏戰，還是要靠自己比較安全，不過台灣跟阿富汗局面不一樣，我們還是國防、武力、經濟、自給自足能力都不是阿富汗可比，台灣人真正要思考靠自己比較安全。