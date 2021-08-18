行政院主計總處公布2020年家庭收支調查結果，嘉義市平均每個家庭可支配所得104萬5590元，居全台第7名，非六都縣市中排名第3，且與2019年可支配所得101萬9459元相較，增加幅度2.56％，持續成長。

嘉義市政府主計處表示，家庭可支配所得即是家庭可以自由支配於消費或儲蓄的金額，嘉義市2020年為104萬5590元，在全國20個縣市排名第7，僅次於台北市、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台中市，在非六都縣市中排名第3位，超過台南市與高雄市。

市府主計處表示，根據今年2月的財政部公布資料顯示，嘉義市2020年度營利事業銷售額約2315億5961萬元，是繼2014年度2258億5712萬元、2019年度2311億9799萬元之後，再次突破新高，已連續2年衝高營利事業銷售額。

嘉義市長黃敏惠表示，2020年上半年雖受新冠肺炎疫情影響，嘉義市暫緩舉辦大型活動，下半年疫情緩和後，即推出一連串振興經濟的措施及促進觀光的活動如日環食、購物節、滿千送百、光織影舞等活動。

黃敏惠表示，日環食吸引20萬人次觀光，創造4億商機，光織影舞有80萬人次參觀，顯見振興經濟的措施發揮了效益，而市府團隊致力打造嘉義市成為「西部新都心」的方向是對的。