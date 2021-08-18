歷史經驗顯示，QE退場後，新興企業債三年後報酬逾15%；而此時新興企業債又以綠債為市場顯學！1975年後全球均溫以每年0.1~0.2°C速度上升，極端氣候逐漸成常態，影響人類生活環境，全球減碳議題熱度升。凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，伴隨美國總統拜登大推綠色新政，喊出四年將投入2兆美元於環保能源領域的口號，期望在2050年前達到零碳排經濟體的目標，也帶動全球各國紛紛響應，包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區，可望策動再生能源的龐大商機，激勵ESG相關基金成為話題。

劉書銘指出，綠色復甦浪潮成為金融市場顯學，無論是搭配永續投資學，或是追求低碳排放的目標，因關注氣候標準而調節的投資調性，成為各類企業轉型或邁入永續管理的盛行方針，加上綠色債券有望帶來溢酬效果，提供投資人較好的收益品質，近期就發現新興國家企業紛紛加入ESG主題債券發債行列，2021年迄今，新興市場企業ESG主題債券發債量累計達510億美元，已超過2020年發債總量的360億美元，展現強勁的成長力道，也突顯新興市場綠債的投資價值。

隨著今年下半年QE退場訊息浮現，劉書銘也建議投資人適合採取長線資金進場的策略，趁勢布局新興市場企業債，進一步納入有ESG評級的債券題材，有助累積資產未來的成長空間。市場雖釋出QE退場訊號，但評估實際QE退場將落在2022年初、待完全退場應於2022年12月底，距今仍有一段時間。根據歷史經驗，前次QE退場後，新興企業債長期投資的表現如：三年後報酬表現超過15%，優於美國高收益債、美國投資級債、美國公債等，長期屬於利好格局。

以凱基新興市場ESG永續主題債券基金而言，為提供外幣需求的投資人多元應用，將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣共4種幣別；另外也具備累積型、月配型兩種選項；此外，手續費提供前收型或後收型(N類型)的選擇，滿足投資人彈性運用資金的訴求，可靈活搭配出適合投資人收益期望的方案。