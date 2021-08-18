道路上看見工人在修剪分隔島路樹或是開挖管線工程時，時常看不到有義交或工人在道路前方指揮交通。（陳世宗攝）

台中市交通維持計畫有申請不用執行？市議員林祈烽等議員18日質詢時，播放影片和照片質疑市府擬訂的交維計畫根本都沒有在執行，委外廠商在道路施工便宜行事，不見義交或工人在指揮交通，市府權責單位尸位素餐？建設局長陳大田說，市府落實交維計畫，請養工處積極加強查處，確保施工和行車安全。

林祈烽說，民眾蜂擁向他投訴，在道路上看見工人在修剪分隔島路樹或是開挖管線工程時，時常看不到有義交或工人在道路前方指揮交通；市府不是訂有道路施工法律規定，包商都需要送交通維持計畫書嗎？是廠商便宜行事，有送交維計畫書卻沒派員？還是有包商沒有申請就自行開挖道路？

林祈烽表示，民眾抱怨在道路上行駛，前方可能是大貨車或大客車阻擋前方視線，當大車變換車道時，後方的小車根本就不知道原來前方道路上有工人在施工，尤其是在轉彎處時更是險象環生，等到駕駛人發現只能緊急剎車，全車的人都受到嚴重驚嚇。

林祈烽指出，他在外面跑行程時，也遇過驚險的情況，施工單位根本無視道路交通安全，不管施工工人的生命，完全沒有義交人員在指揮交通。市府自治條例規定的很清楚「施作工程未經核准交通維持計畫者，處工程主辦單位負責人及承攬人，新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得勒令停工及限期恢復原狀，不遵守勒令辦理者，得按次處罰。」

建設局長陳大田說，委外廠商在契約上都有規定，只要在道路上施工或復工時，一定要按交維計畫執行，有人在前面引導及管制人車通行，如果違反規定會依契約記點扣款；第一線養護工程處同仁都會抽查督導，也曾經有類似開罰處分，會請養工處積極加強查處，確保施工和行車安全。