18日，韓國現代汽車指出，本周開始將減少美國車廠產能。無獨有偶，當地政府也表示，韓國7月的汽車出口年減近3%。這兩件事看起來似乎是平行線沒有交集，但主要就是缺少車用晶片可用，車商難產導致出口量減少。

現代汽車表示，因缺乏半導體關鍵零組件，計畫從美國時間17日到20日之間，阿拉巴馬州車廠的產能將被迫減少。才在一個月前，也就是7月時，這家現代的美國車廠，也因同樣斷料問題，停止運作一周。

2021年前7個月，現代汽車銷售量從2020年同期的192萬輛，成長22%至234萬輛左右。這家韓國最大車廠，2021年全球總銷售目標為416萬輛，可望比2020年的374萬輛再多增11%。

同樣在18日，韓國出具最新報告也指出，因為晶片不夠用，因此韓國7月汽車出口量年減近3%達18.1萬輛左右。另外，韓國車商缺乏新車款，休旅車出口量下滑，也是7月韓國車出口量減少原因之一。

不過，若依出口金額計算，7月則成長12.3%至41億美元。

從韓國各大小車廠來看，由於現代Palisade、同屬相同集團的豪車品牌Genesis，旗下的GV70與GV80休旅車都受到全球車主喜愛，故現代7月出口在同業拔得頭籌，年增率達5.1%。不過起亞卻因Seltos與Sorento休旅的出口量分別大減近6成以及27%後，整體7月減少1.8%

至於通用韓國，因Trailblazer休旅的產量減少，因此出口也大降47.7%。不過，由於2020年比較基期過低，早先傳出財務危機的雙龍汽車，7月出口竟狂增3倍。同時，因歐洲市場需求強勁，雷諾三星汽車的出口也成長兩倍之多。

按出口目的地來說，7月北美年減11.6%至17.9億美元，歐盟則增8.5%至5.83億美元。而中東地區更是增加兩倍之多，達3.97億美元。

還是汽車晶片短缺惹的禍，韓國7月汽車產能年減13.9%至29.8萬輛，再加上沒新車款做誘因，當地內需也減少9.6%至14.8萬輛。