記憶體模組廠十銓（4967）持續布局電競產品線，率先為DDR5新世代注入炫彩RGB元素，正式發表RGB DDR5電競記憶體。十銓將陸續發表新品，搶攻第四季的消費電子旺季商機。

十銓科技深耕電競領域，自2020年底領先發表DDR5全新世代記憶體，並與板廠密切合作反覆驗證，今日率先發表具備RGB功能的全新DELTA DDR5系列記憶體，瞄準眾多玩家。

十銓表示，T-FORCE DELTA RGB DDR5沿襲DELTA DDR4系列風格，保持原有全幅式超廣角發光及幾何簡潔輪廓，並加入隱形戰鬥機意象去優化整體外觀，使其更為銳利有型。目前已送樣進ASUS、GIGABYTE、MSI、ASROCK、BIOSTAR等板廠進行燈效認證。T-FORCE DELTA RGB DDR5預計將於第四季配合新世代主機板發布時間，於全球上市。

上半年至5月記憶體市況熱絡，惟第二季末以來，挖礦市場受到政策影響，市場進入短期調節。十銓認為，短期降溫後，有助於後續供需的平衡和穩定。十銓全系列新品將於9月線上發表，備戰下半年產業旺季，持續看好5G、IoT、車用市場復甦商機，可望帶動下半年營運成長。

十銓受惠上半年產業景氣暢旺，產品量價齊揚，2021上半年稅後淨利3.11億元，創同期新高，年增65.67%，且上半年獲利已超越去年整年之表現，基本每股盈餘（EPS）3.86元。

十銓總經理陳慶文表示，後疫情時代市場結構轉變，上半年DRAM市場供不應求，價格上漲，就目前供應鏈觀察，隨市場受到晶片和各關鍵零組件短缺、交貨延遲，使原受疫情帶動的PC/NB需求開始放緩，十銓謹慎看待下半年的供需變化，彈性調節庫存及銷售。

展望下半年，全球DRAM和NAND供給吃緊的狀態，將隨三大原廠和國內DRAM大廠紛紛擴產而逐漸減弱，但隨下半年Intel及AMD推出新平台，預計資料中心和PC/NB記憶體需求量仍會增加，此外，十銓長期布局的工業應用領域逐漸展現成果，將與網通、車載等業者達成合作協議，下半年將陸續導入。