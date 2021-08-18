根據指揮中心最新疫苗統計，全國疫苗人口覆蓋率已逼近4成，但仍有不少民眾尚未打到疫苗。開學在即，教職員和補教業都相當擔心，沒打疫苗是否能及時獲得保護力，甚至傳出有學校暗示，要老師只能接受高端。對此，指揮中心指揮官陳時中說明，目前教職員、補教老師接種率已逾8成，但有一些新造冊的對象，會盡快將疫苗發下去。

學校即將開學，仍有老師還沒打疫苗，有學校老師昨天(17日)在臉書社團爆料，「已有新進老師被學校暗示，可能只能接受高端」，質疑若國產疫苗防護力不夠，導致學校師生發生傳染該怎麼辦。以及有老師擔心，打完疫苗未滿14天，保護力都還沒有就要上課，會不會有染疫風險。

對此，陳時中說明，高中以下教職員工含幼兒園共分兩階段造冊，第一階段造冊約29萬多，加上8月份的第二階段造冊，總人數為37萬3696人，目前已打32萬7991人，疫苗接種率為87.77％；補教方面，總造冊人數為7萬3637人，已接種6萬196人，接種率81.75％。

陳時中表示，接種率算高，但有一些新造冊的對象，我們也會再發下去，盡快讓想要打的人都可以打得到。

近期傳出國軍各單位向內部官兵調查，接種高端的意願，陳時中表示，想要打疫苗我們都尊重，主要是量的問題，還有個人意願問題。

截至昨天（17日）單日疫苗接種4萬9439人次，目前全國疫苗人口涵蓋率39.4％，劑次人口比42.4％。