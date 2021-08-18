台股近期出現連9天下跌的慘況，累計跌點高達986點，市值瞬間蒸發2.95兆元，讓不少投資人損失慘重，不過有網友卻認為，此時對存股族而言只有「爽」而已，因為很多高殖利率的好股都已跌到低點，例如許多股民喜愛的國民ETF「元大高股息」（0056）或元大台灣50（0050）都是好選擇，貼文曝光後引起熱烈討論。

事實上，若從7月15日的高點18034.19點開始算，台股加權指數已經重挫超過1300點，跌幅逾7%，八大類股無一倖免，尤其近兩周台股交易量大幅縮減，出現人氣潰散的警訊，平均成交量跌至3500億左右，對比7月的5400億有不小落差。

不過今（18日）台股跌深反彈，早盤雖一度重挫超過200點，但在午盤靠著航運股帶動下衝高，終場收在16826.27點，上漲164.91點（或0.99%），高低震盪超過400點，成交量也回到4000億以上，衝出4174.87億元。

台股歷經連9天下跌後急漲，大盤走勢並不穩定，讓不少投資人相當擔心，但有網友認為，大盤越崩對存股族只有「爽」而已，並認為此時是購買0050、0056的時機，「只嫌0050跌不夠多，才從141跌到135，還要跌更多才好入手，不過0056倒是已經到便宜價位，從36跌到32，大概可以慢慢撿了。」

原Po甚至認為，這兩檔股票是「跌越多買越多」的好股，他說：「每年股利1.5上下，4%報酬率，股價32以下根本不用考慮，越跌越買，0050、0056閉著眼睛買，最後就是賺而已。」

文章一出吸引不少網友討論，「不否認對存股族是好的」、「其實多數存股都蠻抗跌的，5月那時也撿沒多少」、「存股族通常在底部會買一些」、「看配息買的話，還是金融股簡單些」、「0056買了就是領股息領到掛，怎麼可能不回本」、「不然可以去買中華電信啊，類似概念。」

此外，還是有人持反對看法，「0056股利又不固定，還好吧」、「急跌段都還沒出來，就要撿ETF很危險」、「不如撿聯發科，權值股又殖利率4.2%」、「明明就還不夠深，哪來甜甜價」、「0056現在有海運在裡面，你敢撿？」、「台積電都沒跌你就要抄底，不會太快？」、「0056不是這樣看的吧」。