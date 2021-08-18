財政部建置「促參 i MAP」網站，於將於明日（19日）正式上線，網站匯集各機關預計於今年下半年至明年上半年公告招商之民間參與公共建設案源，歡迎各界踴躍上網查詢。

促參 i MAP」網址：https：／／www.2021taiwanppip.com.tw／

財政部表示，考量網路行銷與應用趨勢，並因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情警戒限制，將今年招商大會調整為建置「促參 i MAP」網站，以虛擬網路行銷媒合民間參與公共建設商機。

網站設有投資懶人包、招商地圖、亮點案件專區等功能，供投資人迅速瞭解各種民間參與公共建設相關規定及作業程序，並可透過地理資訊系統圖像化方式快速查詢案件，只要運用資通訊設備，不必出門也可全面掌握投資機會。

財政部進一步表示，「促參 i MAP」網站匯集18個中央及地方政府戮力開啟的民間參與公共建設案源共99案，計畫規模近2000億元。

公共建設類別相當多元，從交通建設、環境污染防治設施等基礎公共建設，社會福利、文教、運動設施等民生福利設施，到觀光遊憩、場站及港區開發、地上權及公辦都更等商業設施，且機關將滾動更新案源資訊，讓投資人可隨時隨地獲取最新商機，透過線上即時資訊，加強聯繫，快速有效媒合商機。