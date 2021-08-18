新竹縣政府在竹東鎮規畫的「竹東客家音樂村」，週邊土地被傅裕鋼鐵公司占用，經提告三審定讞勝訴後，地政處依最高法院裁定，將協調傅裕「拆屋還地」，縣長楊文科請交旅處將音樂村調整規畫為多功能的「竹東文化大禾埕」，並將親赴客委會爭取補助經費解凍。

竹東客家音樂村預定地，在目前施工中的竹東轉運站旁，被傅裕鋼鐵占用近4千平方公尺土地，動彈不得，交旅處雖避免系爭用地，縮小音樂村的規模，但客委會核定補助的2億6千萬元仍在2018年「暫予撤銷」。

在拆屋還地官司三審定讞後，縣長楊文科為讓地盡其利，請交旅處研議調整音樂村的規畫方向，尤其是在竹東森林公園的鎮立圖書館，40多年的老建物空間狹小，交通不便，遷建圖書館是地方多年的心聲。

交旅處長游志祥說，竹東客家音樂村除延續「音樂文創禾埕」的概念，取回的用也將整體規畫為「竹東文化大禾埕」，擴增多功能展演劇場等複合式空間，供社區居民運動休閒，假日則可舉辦音樂文創產業等交流活動。

同時，把新建的竹東鎮立圖書館納入，名稱暫定為「竹東知識驛站」，定位為兼具「共學創意」、「客家土地文學」及「泛藝術創作中心」三大特色之文化知識中心。

楊文科期盼竹東客家音樂村轉身為「竹東文化大禾埕」，能成為創意、創新、創業等三創元素的基地，他將至客委會爭取解凍補助經費，相信未來結合竹東轉運站、竹東旅遊服務中心及竹東鎮公所等單位的遷建，將可帶動地翻轉竹東，朝升格竹東市的目標邁進。