一名40多歲從印度入境台灣的女性，近日準備返回印度時，17日自行前往醫院採檢發現確診新冠肺炎，但感染源不明。由於她曾於8月10日至11日在台南市活動，還連續2晚前往市立棒球場觀看統一獅職棒比賽，經緊急快篩統一職棒球員等144人，還好都是陰性。

台南市政府公布案15999在台南市的足跡。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府表示，這名境外移入個案15999，5月17日從印度入境並居家檢疫，18日採檢PCR為陰性，30日居家檢疫期滿採檢仍為陰性；8月10日及11日曾到台南市活動，因近日準備返回印度，8月17日自行前往醫院採檢時，竟然發現確診新冠肺炎。

市府18日公布案15999在台南市的足跡說，該個案於8月10日曾到7-11南門城門市（內用）、成功書局、7-11體育門市、台南市立棒球場等處；8月11日則前往成大人紀念品、勝友書局、九乘九文具專家-台南成大店、7-11成商門市（內用）、統一獅LION CREW萊恩酷商店、台南市立棒球場。

台南市長黃偉哲強調，目前並不清楚該個案在何處染疫，但因CT值30多，顯示感染已有一段時間，推估感染源有三處，一是在國外感染；二是飛機上感染。雖然對方在抵達台灣後，經過14天的居家檢疫，一般來說應該會發病，但也有可能拖得更久才發病，甚至在結束居家檢疫後才發病。

至於第三種可能就是在國內社區被感染，黃偉哲認為，「這是非常讓人擔心的」，顯見社區裡有隱形傳播鏈，因此實聯制十分重要的；由於該個案的部分足跡已經找不到，但如果有實聯制，多少可以保障。

針對該個案兩度在台南欣賞職棒比賽，黃偉哲也說，統一獅職棒球員等相關人員都已經快篩，目前144人全是陰性，還會持續追蹤；市府衛生局則補充表示，該個案在台南的足跡雖多，但並未匡列民眾。