根據美國阿富汗重建特別督察長(Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR)最新報告，報告直指美國在阿富汗重建一事上的戰略不連貫，導致雖投入充沛資源，卻無法建立具凝聚力的領導與界定明確任務，不但讓重建淪為注定失敗的20年，也造成美國納稅人將1450億美元浪費在無法持續、貪腐與不現實的時間表之上。

正當拜登政府忙著將美國人與阿富汗人自喀布爾機場緊急撤出的同時，SIGAR公布的最新報告無疑在傷口上灑鹽，對美國在阿富汗的任務提出嚴厲抨擊，

這份報告名為《我們需要學到甚麼：阿富汗重建的20年教訓》，明確界定美方還有哪些任務有待完成。報告表示，「經過13年的督導，SIGAR與其他監督機構確定的累積挑戰清單，足以讓人震驚」。

這是一系列重建檢討的第11份報告，其中描述美國如何將資源與生命投入一項不可能且定義不清的任務之中。雖然仍有部分亮點，包括兒童死亡率降低、人均GDP的增加與識字率提升；卻也抨擊阿富汗的無能、貪腐、混亂與美方一廂情願的想法。

報告表示，「隨著安全情勢的惡化與阿富汗對美國的需求增加，美國官員錯誤地誤解華府決策能夠改變複雜的阿富汗機構、政治掮客與塔利班引起的社群對抗，並以此制定了明確的時間表」。

報告指責阿富汗政府機構與政治掮客完全無心改革與進取，而是忙著找方法生財加強自己的政治目的，卻加劇原本計畫想要解決問題的嚴重性。雖然美國官員最終發現這問題，但他們只是另找完全無視當地狀況的新方法。

※情勢持續惡化多年

雖然阿富汗當地預期壽命增加10歲，而提升至65歲，孩童死亡率下降超過50%，GDP也成長近兩倍；但其他領域卻也出現穩定朝錯誤方向發展的趨勢，即使是國家安全也不例外。

報告認為，目前是塔利班這20年來的巔峰時期，其控制的領土較過去20年來任何時候來的龐大，並對阿富汗安全部隊展開持續的作戰。綜觀2020年，阿富汗軍隊平均每天會遭到80至120次的攻擊，這讓軍人對自己身命安全的憂慮達到前所未見的高峰。

與此同時，雖然美國花了數10億美元協助阿富汗走出毒品生產，但種植罌粟花的毒品銷售卻穩定增加，所得成為塔利班的部分資金。

報告還點名阿富汗為全球最府敗的國家之一；然而，負責重建工作的美國官員往往不瞭解阿富汗，將權力交託給錯誤的人，從而導致貪腐更盛。報告表示美國官員經常授權給掠奪民眾，或是將美國援助從原本應該拿到的人手中奪走的政治掮客，以壯大自己與盟友，進而獲得更大的權力。

報告認為，不了解當地導致原本要解決問題的做法，往往加劇衝突，甚至無意中資助叛亂分子。

報告認為美國與其在當地的盟友，從來都沒有讓阿富汗獲得足夠的安全，以展開重建。「徹底根除暴力是美國官員在阿富汗一切工作的關鍵先決條件；但美國重建這個國家時，往往是在它四分五裂的時候進行」。

建立一支裝備精良、戰力十足的阿富汗軍隊與警察部隊，是美國任務成功核心關鍵；這也是阿富汗政府維持自己與管理國家的關鍵組成部分。

然而，20多年來美國花了830億美元訓練、裝備阿富汗國防與安全部隊，卻始終無法建立一支有凝聚力的部隊。阿富汗部隊每年換血約4分之1的官兵，部隊訓練卻嚴重不足，導致不僅無法保障國家安全，反而加劇不安全狀態。

此外，美國協助而進行的選舉，所建立的民選政府卻無法取得合法性進而爭取民眾支持。甚至，安全問題嚴重不只破壞選舉進度，也重挫當選官員的合法性。

※適得其反的努力

美國常常在採取行動後才發現，自己所為不但適得其反，更是追求不切實際或前後不連貫的目標。

在清除貪腐行為的同時，美國仍向該國注入數十億美元試圖重啟經濟，卻反助長原本打擊的貪污行為。華府想要增加阿富汗軍隊的權力，卻只提供自己認定阿富汗可使用的武器與裝備，如今部分更流入塔利班之手。

美國還想建立長久的選舉與民主傳統，並尊重阿富汗主權。如果這些光譜之間存在著交集點，美官員很難找到它。

報告悲觀的認為，美政治人物與官員很難從阿富汗汲取必要的教訓。儘管承認戰區重建任務進展不佳，但美國卻一再重演錯誤，而整個結局就是阿富汗還是毫無進展。