嗨爆！威力彩頭獎上看17.5億 士林這家曾開史上最大獎

明（19日）威力彩頭獎上看21.5億，有網友懷疑威力彩連40槓是「政府的陰謀」，讓政府可以從台灣彩券募資，最後獎金直接進國庫，反正也沒有人證實過中獎人的消息。對此有網友說「下星期打高端的買了，就會出來了」。

一名網友在PTT上發文，有鑑於五倍券一事引起大批民眾反彈，政府要收人民1000元不成，有沒有可能改從台灣彩券募資，獎金越高吸引更多人買，等湊足夠錢自然會有人中獎，然後獎金直接進國庫，畢竟台灣頭獎從來沒有人證實過，連個小道消息都沒有。

貼文一出，立刻引起網友共鳴，「這樣才能趁機把五倍券的錢收回國庫」、「單純是我忘記去買而已，真抱歉造成大家對台彩的誤解」、「你第一天認識台彩?」、「營業額夠了就會有人中了」、「等中秋加碼啊」。

也有網友在底下留言另一個版本的劇本，並預言中獎時間在下禮拜，網友表示得獎者會在下禮拜一去打高端，或打完高端回家的路上，順便買威力彩而中獎，所以這星期不要白費錢買了。