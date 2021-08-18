新穎生醫18日申請登錄興櫃股票 15:202021/08/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日表示，新穎生醫（6810）在18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，新穎生醫成立於2014年6月間，董事長為張泰銘，主要經營業務是創新型體外檢測試劑及服務，送件時資本額為3億515萬元。新穎生醫2020年業績，營收為零，稅前虧損6483萬元，每股虧損2.22元。 副總長遭爆超帶香菸 國防部將調查 桃園航空城地上物協議價購 再延長至8／24 #泰銘 #新穎生醫 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 增8600就業機會 南投開發5大園區 04:102021/08/18 焦點要聞 《生醫股》生華科治兒童腦瘤新藥 獲美FDA授與快速審查認定 08:202021/08/18 財經 《櫃買市場》櫃買中心強化第一上櫃股監理機制 修正4規章 09:102021/08/18 財經 境外學生至今無法入境 藍委：恐打擊大專校院招生 13:132021/08/18 政治 桃園航空城計畫地上物協議價購再延至24日 15:262021/08/18 生活 《櫃買市場》興櫃公司H1獲利大增2.28倍 半導體最亮眼 08:542021/08/18 財經 《生醫股》慧智基因拓展醫療合作通路 H2業績增速 15:582021/08/18 財經 寒冬之際迎暖陽！記憶體族群「谷底翻」 11:392021/08/18 財經 雲林縣苦民所苦 張麗善發攤商紓困金 04:102021/08/18 焦點要聞 航運、電子回神 台股勇拉300點 12:392021/08/18 財經 高房價、低薪…連打疫苗都沒份 七八年級生「剝奪感」大增 09:372021/08/18 生活 財經熱門新聞 今年前5月網購遭盜刷近6.3億 聯卡中心點名這3個網站最危險 - 財經 - 工商 獨家》當沖降稅確定延三年 行政院明天拍板 - 財經 - 工商 顏益財：航運成了迷因股 - 財經要聞 - 工商時報 台積最慘地板價還沒來 進場恐「殺頭」？專家爆散戶保命價位 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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