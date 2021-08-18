櫃買中心18日表示，新穎生醫（6810）在18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，新穎生醫成立於2014年6月間，董事長為張泰銘，主要經營業務是創新型體外檢測試劑及服務，送件時資本額為3億515萬元。新穎生醫2020年業績，營收為零，稅前虧損6483萬元，每股虧損2.22元。

副總長遭爆超帶香菸 國防部將調查
桃園航空城地上物協議價購 再延長至8／24
#泰銘 #新穎生醫 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃