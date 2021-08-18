請假競選連任的國民黨主席江啟臣，下午應中常委邀請到中常會致謝，會後被問到民調低於對手、前主席朱立倫，江啟臣表示，民調參考就好，各式各樣的民調都很多，目的也不同，接下來他將爭取各方支持，也會持續關注疫情與紓困。至於前智庫副董事長連勝文請辭，江說，尊重每個人的決定，坦言「黨內分工與共識形成，不見得符合每個人」。

因應江啟臣請假參選，中常會今天推派中常委聯誼會長蔣根煌擔任會議主持人，江下午在開會前到場致謝，江說，氣氛蠻溫馨，中常會黨最高決策單位，希望請假這段期間，黨務工作繼續推動，把選務辦好。

國民黨主席選舉「朱江對決」開打，朱立倫提到，要能整合地方才能打贏選舉，江啟臣說，整合地方沒問題，大家都從地方基層選舉出來的，最重要的不只是整合地方，還要能團結國民黨，對國民黨形象改造，在過去一年多來改革基礎上，繼續加大力道來推動，去年一整年為救亡圖存，未來則要復興壯大，對於明年國民黨地方大選相當有信心。

對於連勝文請辭智庫副董與朱立倫結盟，未來是否再找連勝文爭取支持，江啟臣強調，他會爭取各方的支持，黨主席選舉是由黨員投票產生，每個黨員都是爭取支持的對象，他尊重每個人的決定。

江啟臣指出，每個人對黨的未來與發展，甚至黨的政策都有自己的想法，但黨是集合體，不是哪個人說得算，黨內分工與共識形成過程中，不見得符合每個人的意思，但總是相互尊重。

傳出基層憂心2022選票與資金問題，認為朱立倫在此較優勢，江啟臣說，2022與2018年選舉不同，2018年從原有6個縣市贏得15縣市，目前執掌14縣市，其中有11位縣市長爭取連任，連任考的是政績，且國民黨在22議會有19位議長，如何得到人民支持，靠的並不是金錢，仰賴的是民心，也就是平時耕耘，他對14縣市首長的執政有信心，對明年選舉審慎樂觀。

對於美國撤出阿富汗，引起台灣內部爭論美國的角色，江啟臣說，台灣就是台灣，中華民國就是中華民國，絕對不是阿富汗，在國際關係上沒有永遠的朋友與敵人，每個國家都有各自的國家利益，這告訴我們要莊敬自強，自助才能人助，國家領導人必須認清這一點，才能知道如何因應世界變局。