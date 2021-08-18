馬來西亞王室：首相候選人必須面對信任投票 15:242021/08/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 慕尤丁（Muhyiddin Yassin）(左二)16日辭去首相職位。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞王室今天發表聲明說，馬來西亞國家元首將盡快任命總理，被任命者將必須在國會面對信任投票。 路透社報導，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）16日辭去首相職位，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）要求國會議員在下午4點前呈交他們希望擔任首相的一位候選人名字。 馬來西亞王室表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，長期的政治危機將不利政府治理。 蘇揆約見8新警察局長 侯友宜：警察不是一個人的警察 新北增2例 侯友宜：感染源仍不明 #馬來西亞 #王室 #面對 #信任投票 #國家元首 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王之道／不認錯３＋11 陳時中才是破口 07:302021/08/18 政治 大陸堅決清零 北京冬奧再調整 04:102021/08/18 焦點新聞 時論廣場》房價繼續飆漲 政府救救年輕族群（朱雲鵬） 18:522021/08/18 時論廣場 聽障演員代父出征怪物 《噤界II》扛下責任守護家人 16:572021/08/18 娛樂 國際Delta疫情嚴峻 侯友宜：盼有更嚴格標準阻擋境外病毒 10:272021/08/18 生活 是捧殺大陸或客觀預判 04:102021/08/18 時論廣場 傳民調不敵朱立倫 江啟臣：爭取各方支持 持續關注疫情紓困 15:232021/08/18 政治 朱立倫重返主席之路 網路聲量曝光 11:092021/08/18 政治 豬豬新家「模組化標準肉豬舍」 節水減廢又智能 11:552021/08/18 生活 時論廣場》拜登為何急推大基建（周陽山） 15:432021/08/18 時論廣場 苗栗縣議會 對國產疫苗投不信任票 04:102021/08/18 焦點要聞 國際熱門新聞 阿富汗讓陸不再尊重美國 川普：台灣恐發生壞事 - 國際 塔利班敲門3次被拒 第4次就狂毆打死她 - 國際 影》塔利班包圍喀布爾機場 開槍警告逃跑民眾 - 國際 塔利班開殺戒 女性沒穿遮面罩袍被擊斃 - 國際 塔利班爽佔阿富汗全境？ 專家：內戰還有得打 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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