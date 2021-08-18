馬來西亞王室今天發表聲明說，馬來西亞國家元首將盡快任命總理，被任命者將必須在國會面對信任投票。

路透社報導，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）16日辭去首相職位，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）要求國會議員在下午4點前呈交他們希望擔任首相的一位候選人名字。

馬來西亞王室表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，長期的政治危機將不利政府治理。