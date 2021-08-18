北京市教委、人力社保局等單位17日共同發布「雙減」措施和新學期工作重點新聞發布會，提出將嚴格控制學科類培訓時間，嚴格執行未成年人保護法有關規定，校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及塞暑假期組織學科類培訓。

北京「雙減」措施指出，在深化校外培訓機構治理方面，一是嚴格審批准入，不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類培訓機構。對現有學科類培訓機構重新審核登記。

北京「雙減」措施還規範培訓服務行為，完善學科類培訓管理服務平台動態掌握學科類培訓的培訓內容、培訓材料、教師資質等資訊。嚴禁超標超前培訓，嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓嚴禁提供境外教育課程。

措施並強化經營活動監管，落實將義務教育階段學科類校外培訓收費納入政府指導價管理的要求，科學合理確定計價辦法，明確收費標準，堅決遏制過高收費和過度逐利行為。全面落實學科類校外培訓機構預收費管理辦法。

最後重申嚴禁資本化運作，嚴格落實中央有關要求，學科類培訓機構一律不得上市融資。並會加強校外培訓廣告管理等。

智聯招聘17日發佈的《2021教培行業人才市場分析報告》顯示，教培行業人才招聘收縮，從業者求職增多，其中一線城市招聘收縮幅度大，北京降幅最高。

從教培求職人員畫像來看，政策後求職的年輕群體比例擴張，占比達到71％，25歲以下及40歲以上群體待業率居高。從教培求職人員流動意向來看，6成多期望繼續從事教培行業，這一比例不降反升。