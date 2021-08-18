7月零售銷售數據遠遜於預期，加上地緣政治重大衝擊，周二美股四大指數全黑。周三台股開跌30.37點報16630.99點，權王領頭重挫下，大盤跌點也快速放大一度逾230點，16500支撐區失守、最低達16418.54點，電金鋼等類股皆墨，僅光電略有撐，跌破8523點連結15159點的上升趨勢線，隨後接近10點半多方資金拉抬，台股急拉，航海王破浪前行，11點半大盤成功翻紅上攻，電金傳全面回歸，終場收漲164.91點或0.99%，報16826.27點，重返16800大關，當日最高點作收，高低差407.73點，拉出帶下影線的長紅棒，台指期結算抗當沖降稅可望延長，止步連9跌頹勢，成交金額增至4179.38億元。

連9黑創2005年來最長的連續下跌紀錄，今日外資(不含外資自營商)賣超22.3542億元，投信買超10.169億元，自營商買超18.8023億元，三大法人買超6.61億元。外資賣超力趨緩、連2日賣超110.37億元，8月以來共買超12.97億元。

晶圓雙雄ADR周二雙挫約3%，周四權值王台積電(2330)難挽頹勢，開低走疲，最低566元創下5月25日以來新低，收跌1.03%或6元，報574元；聯電(2303)則震盪回穩走揚，收漲3.57%至58.1元；而同樣ADR走衰的日月光投控(3711)也力漲收紅1.71%。股王矽力-KY(6415)、股后大立光(3008)開低後回神，分別收漲0.14%至3490元、3.34%至2785元，王后相差705元；鴻海(2317)、聯發科(2454)亦上演翻紅戲碼，分漲0.47%、3.64%。國巨(2327)漲逾5%，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)亦漲逾3.5%。其他權值股，台達電(2308)、南亞(1303)、台塑(1301)、中鋼(2002)、統一(1216)、環球晶(6488)、玉山金(2884)、中租-KY(5871)、富邦媒(8454)、和泰車(2207)、聯詠(3034)等股價皆迴光返照。

上市類股早盤全盤皆墨，收盤時僅油電燃氣收黑，大航海的航運股大漲7.58%穩軍心，奪下漲幅第一，成交比重達29.6%，其中長榮(2603)周三除息，午後衝上136元漲停、順利填息，貨櫃三雄的陽明(2609)、萬海(2615)同樣漲停作收；BDI指數續揚衝逾11年高、BCI運價觸近6年高點，台航(2617)、慧洋-KY(2637)、建新國際(8367)、志信(2611)、中航(2612)、中櫃(2613)、四維航(5608)、台驊投控(2636)等均樂闖漲停收漲。同為傳產的玻陶以5.58%拿下漲幅亞軍，電子零件、光電類指雙漲逾3%，名列三、四名，鋼鐵、電纜也漲2%以上，其中華電(1603)、春雨(2012)、聚亨(2022)也漲停威武，而中鴻(2014)周四將開出9月盤價看漲，燁輝(2023)、盛餘(2029)等全數翻紅。電子股收漲0.71%，成交比重重返5成、達51.84%；半導體、金融分別收漲0.15、0.08%。

記憶體市場頻傳雜音，產業公司大老親上火線反駁，旺宏(2337)、群聯(8299)漲逾半根漲停板。同為Flash製造廠華邦電(2344)、DRAM廠南亞科(2408)和下游的模組廠威剛(3260)、十銓(4967)等半導體股價亦一吐悶氣。封測族群也挾帶營運看俏利多，捷敏-KY(6525)、欣銓(3264)勁揚，典範(3372)、華泰(2329)、南茂(8150)、同欣電(6271)、精材(3374)、華東(8110)、矽格(6257)、菱生(2369)、力成(6239)等股價力挺多方。里昂罕見喊買光學雙雄，大立光、玉晶光(3406)齊步漲逾3%；而面臨迎iPhone月，蘋果鏈漲勢分化，順達(3211)、科嘉-KY(5215)、仁寶(2324)、中光電(5371)等漲多修正，良維(6290)、台光電(2383)、瑞儀(6176)、新日興(3376)、鴻準(2354)、廣達(2382)、臻鼎-KY(4958)、景碩(3189)、欣興(3037)、臻鼎-KY(4958)、新日興(3376)等持續點火上攻。攻車用有成的朋程(8255)、德微(3675)亦飆漲停。生醫部分，高端疫苗(6547)回跌挫8.58%，一度逼近跌停，其大股東基亞(3176)和云辰(2390)亦走跌；興櫃聯亞藥(6562)則跌深反彈，漲逾1成、穩住百元關；其他相關概念股台康生技(6589)、國光生(4142)、東洋(4105)同樣黑漆漆，熱映(3373)也從防疫行情轉進疫苗題材，打入跌停、失守50元關卡。

法人指出，疫情逐漸趨緩，振興內需上路，且關於當沖降稅，相關部會已有初步共識；台股大盤則搭配成交量能萎縮，技術指標KD已跌落至低檔區，融資持續減肥等指標，市場都在等落底訊號浮現。本土資金撤出力道減緩，且有再度回頭加碼的跡象，個股操作上建議持續汰弱留強。

兆豐國際投顧認為，當沖延長、台指期結算結束使停損賣壓暫緩，且指數三項訊號出現：翻紅、帶量、留下影線，顯示初步止跌訊號出現，成交量能也突破均量、超過4,000億元，且此波壓回測試並沒有跌破前波(5月24日)的多方缺口(16397點)並沒破，後續要留意美國科技股表現、變種病毒干擾、Jackson Hole會議等。