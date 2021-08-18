開學日9月1日即將到來，台北市教育局今日主持線上校長會議，教育局長曾燦金除發布10大防疫教育總指引外，未打疫苗的教職員首次入校時要有篩檢陰性證明，校內籃球、排球課也暫緩實施，且1個班級只要有學生確診，就要全班停課14天，學校也能報局申請預防性停課。

受限於疫情規範，教育局首度以線上視訊會議舉辦校長會議，以「疫情新思維，教育新常態」為題，進行教育政策溝通與學校實務探討，並討論實體課程融合多元彈性混成教學模式，會後也公布防疫教育總指引10大措施，針對防疫整備、服務及入校條件進行逐項規範。

曾燦金說，開學後校內禁止家長與訪客入內，學生也必須每日量測體溫3次，時段為上午、中午及放學前，教室即便開冷氣也要將窗戶留空15公分，保持通風，若家長和學生仍對疫情有疑慮，可請2周防疫假。1個班級若有1人確診即要全班停課14天、2人則全校停課14天，校方也能做預防性停課。

曾近一步指出，舉凡體育課的籃球、排球及游泳項目都須暫停授課，音樂課所吹的直笛、口琴都要改為線上觀摩。至於開學典禮則一律採線上，校外教學和畢業典禮都必須暫緩辦理。

在校內整備上，曾表示，各校除成立防疫小組外，學生也必須自備隔板，沒有的學生將由學校統一採購，教育部現已提供每人100元的補助津貼，即使沒拿來買隔板，也可以改用於採購快篩劑，基本上學校應以2周為單位，維持10至15％的庫存數。

此外，未打疫苗、施打未滿14天的教職員也須做足準備，曾說，這些人首次入校時，必須提供3日內的核酸檢測（PCR）或快篩的陰性證明，若因故未施打疫苗者，每7日都要做篩檢備查，經費由學校全出。

教育局科長鍾德馨補充，北市學校已停課近4個月，學生的學習狀況與能力須以評量方式進行檢測，已便老師掌握線上學校狀況，已要求各校於2周內要完成。此外，雖說開學後不開放家長入校，但若特教生、坐輪椅學生有特殊需求，家長可向學校申請同意即可不受此限。