中職32年下半季將於24日展開，富邦悍將18日再宣布將邀請甫奪下東京奧運銅牌的「跆拳道甜心」羅嘉翎，擔任26日開球嘉賓。

中職下半季下周二於桃園、新莊2地開打，富邦悍將球團特別於8月24至26日規畫5週年慶祝活動，也邀請奧運國手前來共襄盛舉，先前已公布24日由「舉重女神」郭婞淳擔任開球嘉賓，26日則由羅嘉翎接棒登場。

年僅19歲的「跆拳道甜心」羅嘉翎首度叩關奧運就在東奧跆拳道女子57公斤級繳出亮眼成績，她在銅牌戰最後一刻用兩個漂亮的上端攻擊拉開比分，以10比6勝出，為台灣進帳一面跆拳道銅牌。

羅嘉翎出身自跆拳道世家，爸爸是跆拳道教練、哥哥也是選手出身，從小耳濡目染加上183公分長腿優勢，高中時就在世界青少年跆拳道錦標賽完成2連霸，成為台灣跆拳道界史上第一人。

來自新北三芝的「新北之星」羅嘉翎，歷經東奧奪銅後人氣竄升，受到各界關注的她開心的說：「謝謝大家看見我們運動員」，不過享受奪牌喜悅之餘也積極備戰，她將於十月中參加由新北市政府籌劃的「110年全國運動會」，羅嘉翎期許自己可以順利拿下好成績，也希望大家可以繼續給運動員們支持。