今年8月上旬受西南氣流影響，中南部豪雨成災，農損金額已超過5.8億，農委會主委今(18)日表示，面對極端氣候的威脅，農委會近期將宣布農業部門淨零排放策略，目標不只比中央其他部門，也比全球2050淨零碳排的目標更往前。

2021有機農業促進論壇「就是韌性-有機農業對水逆境的調適力」於今日召開，陳吉仲表示，未來極端氣候事件未來發生頻率與強度將大幅提高，而農民往往是深受其害的第一線。

他表示，近年台灣有機農業大幅發展，有機以及友善耕作面積超過1.6萬公頃，占整個全亞洲慣行農法比例第一，成長率更是2016年蔡英文總統上任時的兩倍。

陳吉仲指出，農民若從事有機農業或友善生產，每公頃有3萬元獎勵；使用有機資材每公頃補助最高3萬；有機驗證費用將由農委會補助9成，而當消費者看到農產品貼上有機驗證，代表安全合格率與市場上檢驗合格率近乎百分之百，所以「有機」不僅是提供高品質農產品，更是「友善」環境。

他分析，國內1.6萬公頃的有機友善耕作面積，可以減少使用近2萬公噸的化學農藥，更減少6000多公斤的碳排放當量，有機農業促進法通過後，台灣也與澳洲、紐西蘭、日本、美國等簽了有機同等性，舉例來說，只要經過中興大學驗證通過的有機農產品，就可以直接賣到日本，不用再經過對方國的驗證。

陳吉仲表示，IPCC(聯合國政府間氣候變遷專門委員會)日前公布的第六次評估報告(AR6)中提到，全球均溫上升1度，極端氣候事件的比例就會提高7％，有機生產絕對會面對更嚴峻的挑戰，我們也應該提出有機調適的策略。

「現在我們的減碳力道並不夠，若現在不做，世紀中將會來不及，農委會近期將宣布農業部門的淨零排放策略，不只比其他部門，也要比全球2050淨零排放期程更往前走，農業部門有信心做得到。」