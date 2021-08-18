高中職以下開學在即，花蓮縣政府教育處在官方臉書上公布開學入校條件、教學活動、環境清消、餐飲防疫措施、個人衛生及大型集會活動等防疫措施，屆時也會依疫情狀況，每2周滾動式修正防疫指引內容。

全國公私立高中以下學校、幼兒園將於下月1日開學，教育部公布開學後相關指引後，花蓮縣府教育處將依其規範，辦理開學後的相關防疫措施，今天上午也在官方臉書公布開學後的詳細防疫指引。

針對服務及入校條件，教育處指出，學校工作人員須完成第一劑疫苗接種且滿14天，未接種者，則需提供3天內的快篩陰性證明，並每7天需篩檢1次；家長、訪客、發燒者、急性呼吸道感染者及具染疫風險者則不開放進入校園。

全國公私立高中以下學校、幼兒園將於下月1日開學，花蓮縣府教育處依教育部公布的開學相關指引，辦理防疫措施，今天上午也在其官方臉書公布防疫細節。（羅亦晽翻攝）

開學後，除量測體溫、全程佩戴口罩，學校教室、社團及課後照顧等，均採固定座位及成員實施，落實點名，每天定期針對教室、盥洗等常用空間清消，暫緩辦理吹奏類樂器課程，盡量避免教材共用，同時保持室內通風；教室內用餐則採個人套餐，使用隔板，不併桌、交談，飲水機則須定期清消，禁止以口就飲。

交通車部分，則要求校方造冊固定坐位，並在學生上車前、下車後消毒座位；大型集會活動如開學典禮、週會或迎新活動等，教育處表示，原則上均建議採線上辦理，若要實體辦理，則需依室內50人、室外100人指引，且提報相關防疫計畫。

教育處表示，防疫措施一切依照教育部公布的指引實施，環保局也將在31日前，協助各校完成環境清消，校方則會在開學前徹底消毒教室、空調設備、交通車及幼童專用車等，讓學生家長均安心。